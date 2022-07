Bittar volta a criticar JV por torcida de desunião com Gladson nas eleições

Os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) decidiram multar o ex-prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko (PSD) por irregularidades fiscais ainda em sua primeira gestão. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira, 11.

De acordo com o conselheiro relator, Ronald Polanco Ribeiro, Isaac da Silva Piyãko, ex-prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, teve muita aplicada no valor de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais) em face do não envio das informações que compõe o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM da região, referente aos períodos de 2019 e 2020, com fundamento no art. 89, II, da Lei Complementar Estadual nº 38/93 c/c art. 6º, da Resolução TCE/AC 107/2016.