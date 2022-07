Ansiedade e estresse nas escolas são temas de curso gratuito para professores

A edição do Projeto Cidadão 2022 será realizada no município de Mâncio Lima no dia 23 de setembro, simultaneamente à abertura do 4° Festival do Coco. O evento será realizado no Colégio Municipal Padre Edson.

A vice-prefeita do município, Ângela Valente, recebeu nesta segunda-feira, 11, uma equipe de técnicos do Tribunal de Justiça do Acre para tratarem do assunto.

O casamento coletivo, emissão de documentos, atendimentos jurídicos, de saúde, assistência social, orientações, palestras e outros serviços serão disponibilizados pelo TJ em parceria com governo do Estado e a prefeitura na abertura do Festival.

“A variedade de serviços concentrados é o maior diferencial do Projeto Cidadão, que é de grande a relevância social. Estamos felizes com essa retomada do Festival do Coco, tendo como parceiro o Tribunal de Justiça”, citou a vice prefeita.

O Projeto Cidadão

Este ano haverá edições do Projeto Cidadão em Rio Branco, Feijó, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Assis Brasil, Manoel Urbano, Sena Madureira, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. É a a garantia de direitos, com a inclusão e acessibilidade de serviços para pessoas em vulnerabilidade, alcançando quem vive em comunidades tradicionais, zona rural, floresta e terras indígenas.