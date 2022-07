PV toca fogo no parque e lança Jorge Viana ao governo e Marcus Alexandre a vice

MAIS UM PREFEITO do PT capitulou ante aos encantos do poder. Em declaração ontem a este BLOG, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT), anunciou que vai apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli, adversário número um dos petistas. Jerry enumera para justificar a sua decisão, dois pontos: o primeiro é o apoio que a sua administração recebeu do governo Cameli para obras no município; e segundo, é o fato do PT não ter apresentado até o momento um candidato ao governo, seja próprio ou numa aliança. O anúncio serviu para mostrar o espatifado em que se encontra o PT nas suas hostes.

Isaac Lima (PT), que governa Mâncio Lima, foi o primeiro prefeito petista a declarar que se engajará na campanha do governador Gladson por mais um mandato.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), também não está com o PT. Não apoiará o único candidato majoritário do partido, o ex-senador Jorge Viana (PT), que busca voltar ao mandato.

O único prefeito do PT que será leal nesta campanha à sigla é o Bira Vasconcelos (PT), por ser um petista de raiz. Por tudo isso dá para se dizer que o arraial é do PT, mas quem come o mungunzá é o governador Gladson Cameli.

DISPUTA DOS CACIQUES

MAIS uma vez a disputa pela maior votação para a ALEAC, em Xapuri, será travada pelos velhos caciques, deputados Antônio Pedro e Manoel Moraes.

CONFUSÃO EM BRASILÉIA

ESTE BLOG tem informação de que o PT deverá soltar hoje uma nota dura contra a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, por ela estar demitindo todos os comissionados do partido que não apoiam os seus candidatos ao Senado, à Câmara Federal e à ALEAC – que não integram as fileiras petistas. O último degolado foi o ex-prefeito Alvanir, que vem das bases do PT.

UMA PERGUNTA NO AR

COM ESTE quadro de defecções, além do nome, o que o PT tem mesmo a oferecer ao candidato ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB), caso este seja o apoiado do bloco da esquerda? É a pergunta que fica no ar

DESASTRADA E PERSONALISTA

ATÉ os aliados do ex-senador Jorge Viana (PT) consideram que as duas últimas entrevistas do ex-senador Jorge Viana (PT) foram desastradas, personalistas, e prejudiciais à unidade das esquerdas.

TERRA DE NINGUÉM

OS NÚMEROS de pesquisas que estão acontecendo bairro por bairro, em Rio Branco, confirmam a velha máxima de que a capital é terra de ninguém numa eleição para o governo. É o que tenho dito: ninguém ganhou a eleição. Nem para governador ou senador.

O GOLPE NÃO PODIA DAR CERTO

FOI MUITA INGENUIDADE o senador interino Eduardo Veloso (União Brasil) ter pegado corda, e tentado dar um golpe para queimar a candidatura do deputado federal Alan Rick (União Brasil) ao Senado, e lhe substituir. E, foi ingênuo, por um motivo básico: o Alan tem votos e ele nunca se elegeu a nada. Além do Alan estar bem nas pesquisas. E outro ponto: o Alan foi prestigiado no episódio pela cúpula nacional do partido.

UM CLIMA DE INTRIGAS

NÃO ADIANTA dizer que está tudo bem e muito obrigado no grupo que restou de 2918 e ainda apoia a candidatura do Gladson Cameli. Pelo contrário, o clima não é bom, mas de muitas intrigas e queimações.

QUEBRA EM 40%

UM antigo militante político de Brasiléia, com base em um arquivo das votações no município, calculou ontem numa conversa ao BLOG de que, pelo menos 40% dos votos daquele colégio eleitoral, irão para candidatos de fora.

FORA DE CONTROLE

QUEM VAI com frequência ao supermercado nota de cara que os preços estão completamente fora de controle; e com a inflação corroendo os salários, não é de se admirar da divulgação que 45% da população tem dificuldade para comprar o mínimo da cesta básica.

JOGO DA POLÍTICA

O “Pacote da Bondade” do Bolsonaro é eleitoreira, por só ter validade por dois meses, isso é. Mas não condeno, por fazer parte do jogo político. E, na política cada um joga com as cartas que tem para se eleger. Não esperem se fazer política com ética. A disputa é do perde e ganha.

GARANTIA DE MANDATO

COM a saída da vereadora Michelle Melo (PDT) da chapa do partido para a Câmara Federal, o melhor que o deputado Jesus Sérgio (PDT) faria para garantir um mandato, seria disputar uma vaga de deputado estadual. Tentar praticamente só se reeleger, é difícil.

APOSTANDO NO OTIMISMO

O NOVO presidente do PL, Edson Bittar, joga com o otimismo de eleger um deputado federal e dois deputados estaduais, brigando por uma terceira vaga.

NÃO TEM PLANO B

O DEPUTADO federal Alan Rick (União Brasil) não tem outro plano que não seja o de disputar o mandato de senador. O seu empenho é todo feito neste sentido.

CAMPANHA COLADA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem feito uma campanha colada na candidatura da deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado. A Vanda será beneficiada numa faixa, onde o Petecão entra bem, que é a do eleitor de baixa renda da pirâmide eleitoral.

UM NOME DE QUALIDADE

QUEM resolveu ser candidato a deputado estadual pelo PL é o Sargento da PM, Oséias, que já foi bem votado na última disputa para vereador de Rio Branco. Um nome de qualidade.

CAMPANHA PROFISSIONAL

NA forte chapa de candidatos a deputado estadual pelo PSD, quem faz uma campanha profissional e muito bem planejada para a ALEAC, é o primeiro suplente de deputado estadual, Dr. Jeferson, o Pururuca.

NÃO DEIXEM DE FORA

NA chapa do MDB que briga por vagas na Assembleia Legislativa, não tirem de tempo da lista dos favoritos a se eleger, o nome da ex-deputada Leila Galvão (MDB). Vem bem votada de Brasiléia, e formou base na capital.

NÃO DEPENDEU DE NINGUÉM

CASO o candidato ao governo do PSB, deputado Jenilson Leite (PSB), apareça nas próximas pesquisas melhor avaliado que os dois dígitos que já tem, será graças exclusivamente ao seu esforço pessoal de catar votos.

PESO RELATIVO

TER RECURSOS financeiros, a máquina na mão, tem um certo peso na disputa de cargos majoritários, mas bate num limite de teto. Quando um candidato cai na simpatia popular, ele atropela tudo; é como água de morro abaixo, ninguém segura. Eleição majoritária é imprevisível. Um fato novo muda o rumo da prosa.

BALÃO DE ENSAIO

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre (PT) será mesmo candidato a deputado estadual, a opção de disputar o Governo ou o Senado, não passou de balão de ensaio.

SEGUNDO TURNO

ATÉ os aliados do governador Gladson, já admitem que a eleição para o governo será decidida em segundo turno. A tese de que ganhariam no primeiro turno, murchou.

FRASE MARCANTE

“SE estamos atentos, Deus nos fala em nossa língua, qualquer que seja”. Mahatma Gandhi.