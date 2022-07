Moisés diz que suposta candidatura do PT é blefe e alerta: “Quem muito quer, pouco come”

O presidente do Partido Solidariedade e aliado do governador Gladson Cameli (Progressistas), Moisés Diniz, declarou neste sábado, 8, que os rumores de uma suposta candidatura majoritária do ex-senador Jorge Viana ao governo e o ex-prefeito Marcus Alexandre como vice, não passam de um “blefe”.

A razão do anúncio é a aliança formada entre Gladson e Bittar nas eleições deste ano. “Uma coisa é certa: a união entre Gladson Cameli e Márcio Bittar fez o Jorge Viana gravar dois programas num só dia, inventar uma pré-candidatura do Marcus Alexandre ao governo (algo impensável pelo Marcus), falar que os banqueiros o querem ministro (como se o Lula já tivesse ganhado) e até o Carioca insinuar que vem coisa boa por aí: Jorge Viana Governador. Tudo blefe”, escreveu.

Diniz destacou que a preocupação de Viana com Gladson é inacreditável. “E, como nunca visto no Acre, um líder de oposição “preocupado” com o adversário: Jorge Viana, “solidário” com Gladson Cameli, tipo um lobo querendo fazer curativo numa ovelha. Inacreditável”.

Moisés fez questão de justificar a aliança formada por Bittar e Cameli no Acre. Segundo ele, fortalece os partidos aliados e garante recursos do fundo partidário. “Os oposicionistas sabem que a união de Gladson Cameli e Márcio Bittar consolida Bolsonaro no palanque, bota milhões de reais dos fundos eleitorais na campanha, unifica 2/3 dos candidatos a deputado estadual e federal no palanque do Gladson e esvazia as candidaturas dissidentes”, comentou.

Com a atual conjuntura política, o ex-deputado estadual acredita que Gladson vença as eleições ainda no primeiro turno – mesmo com o nome de Márcia Bittar como vice na chapa majoritária. “E torna real a possibilidade de ganhar no primeiro turno e, principalmente, ganhar a vaga do senado apresentando um candidato competitivo na capital e agregando a força política do Gladson no Juruá. Isso fez muita gente criar discurso atravessado, parecendo que estava lendo o livro de Apocalipse. Sentiram o golpe e disfarçaram errado”, declarou.

O pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa, alertou Jorge Viana sobre os riscos da perda da vaga do senado da República para o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), pré-candidato ao governo. “Só acho que estão passando do ponto. Vai que Jenilson Leite e o PSB se cansam dessa esperteza e até maldade com um aliado, e resolve se lançar para o senado? Quem muito quer, as vezes, pouco come!”, ressaltou.