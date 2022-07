Busca por água no 2º Distrito será com sondagem elétrica, informa Serviço Geológico

Mais uma vez o cinema acreano estará representado em evento de relevância, desta vez o longa “Noites Alienígenas”, de Sergio de Carvalho, estará concorrendo a um troféu no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Filmado no Acre, Noites Alienígenas aborda a periferia da Amazônia urbana, as fronteiras entre cidade e floresta. A partir do realismo mágico, aborda o impacto da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia. O filme fala de resistência, esperança e juventude.

O diretor Sérgio de Carvalho é criador da produtora Saci Filmes, no Acre. Na direção assina outras produções, como documentário “Empate”, as séries de TV: “Nokun Txai”, “O Olhar que vem de Dentro” e “Alimentando a Alma” e o longa metragem “Noites Alienigenas”. Produziu o documentário “Bimi Shu Ykaya”, de Isaka Huni Kuin.

O Festival de Cinema de Gramado em 2022 será de 12 a 20 de agosto, e fez os holofotes se voltarem para a Serra Gaúcha, firmando Gramado como um dos destinos turísticos mais procurados de todo o Brasil e a atração gramadense que mais traz reputação e cobertura de mídia espontânea para o município.

Ao longo de sua trajetória, o evento acompanhou todas as fases do cinema nacional, tornando-se pioneiro e referência na realização de eventos do gênero em território nacional. Desde a primeira edição com a consagração de “Toda Nudez Será Castigada”, de Arnaldo Jabor, em 1973, mais de mil Kikitos foram distribuídos entre profissionais do cinema que venceram o Festival em diferentes categorias. Além da celebração da produção brasileira e gaúcha, o evento ainda inclui em sua programação uma mostra competitiva de filmes ibero-americanos desde 1992. Já os troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado prestam homenagem a atores, cineastas e personalidades ligadas ao cinema.