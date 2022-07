Representantes da rede hoteleira reclamam da falta de policiamento e do aumento de furtos

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Gleidson Melo da Silva, de 40 anos, e os trabalhadores Wesley Estrada de Souza e um adolescente de 16 anos, foram feridos a tiros na manhã desta quinta-feira, 7, na rua 25 de Agosto, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o detento monitorado Gleidson estava na frente de uma distribuidora, quando criminosos se aproximaram em um veículo modelo HB20, de cor preta, desceram do carro com três pistolas e efetuaram vários tiros na direção de Gleidson, que foi atingido com quatro projéteis na região das costas, perna direita e no pulso. Durante a ação dos criminosos, Wesley que é irmão do proprietário da distribuidora, e o adolescente de 16 anos, filho, que estavam descarregando algumas botija de gás de um caminhão, foram atingidos pelos projéteis. Após ferir as vítimas, os criminosos fugiram no veículo HB20.

Amigos de Gleidson o colocaram dentro de um carro e interceptaram a ambulância do SAMU. O monitorado recebeu os atendimentos e foi encaminhado em estado de saúde estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até ao bairro Nova Esperança, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Wesley e o adolescente e o encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral, ambos em estado de saúde estável. Segundo os socorristas, Wesley foi atingido com um projétil de raspão no quadril, já o adolescente foi ferido com o projétil na perna esquerda.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características do veículo e dos criminosos, fez patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas não obteve êxito na ação.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).