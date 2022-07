Grupo é preso por vender gasolina contrabandeada da Bolívia a R$ 4 no Acre

Uma guarnição do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), por volta das 23h desta quinta-feira, 7, logrou êxito em operação realizada na BR-317 (km 2), na saída do município de Epitaciolândia, e apreendeu pelo menos 122 kg de substância entorpecente.

A droga foi encontrada em várias partes do veículo Volkswagen-Gol, de cor branca, que também foi apreendido. O motorista foi preso e levado à sede da PF, no município de Epitaciolândia, para a lavratura do flagrante. À polícia, o condutor do veículo, R.S.A, 25 anos, informou que receberia R $5 mil para levar o entorpecente até a cidade de Rio Branco.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, que coordenou a operação, a abordagem foi realizada pela equipe do sargento PMAC Vilas Boas, resultando na apreensão de 64 kg skunk (espécie da Cannabis sativa) e 58 kg de cocaína.

Segundo o coordenador do Gefron, coronel Glayson Dantas, as operações de combate ao tráfico ilícito de drogas na fronteira são baseadas nos eixos do Plano Estadual Segurança Pública, “o que torna o nosso Grupo Especial de Fronteiras uma prova inequívoca do sucesso da integração das forças policiais, no âmbito do Estado do Acre, para a prevenção e o combate à criminalidade”.