Dr. Raiz sofre ameaça grave após atraso em entrega de produtos

A redução no preço dos combustíveis começa a ser percebida em alguns municípios do interior acreano. Em Xapuri e Epitaciolândia, onde a gasolina comum estava, há algumas semanas, com o valor do litro próximo aos R$ 8,00, já ocorre uma redução, em alguns casos, superior a R$ 0,60.

No primeiro município, em um dos dois postos existentes na zona urbana, o litro da gasolina comum estava sendo vendido a R$ 7,20 nesta quinta-feira (7). Há cerca de uma semana, esse valor rondava os R$ 7,90. No segundo município, era possível adquirir um litro do mesmo combustível a R$ 7,07.

Essa redução decorre de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que considerou os combustíveis como bens essenciais e limitou a cobrança do ICMS sobre esses produtos. Na prática, a medida obriga os estados a fixar um valor único de ICMS sobre os combustíveis.