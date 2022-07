Operação da Polícia Federal prende três em Cruzeiro do Sul e Feijó

Faltando exatamente um mês para o início, o Novenário de Nossa Senhora da Glória poderá não ser tão glorioso em 2022, uma vez que terá o menor orçamento dos últimos anos e não contará com parcerias já tradicionais como a do Sebrae.

No ano passado, o governo do Estado doou R$ 100 mil e a prefeitura de Cruzeiro do Sul R$ 70 mil para o evento. Este ano, o governo deu R$ 50 mil e a prefeitura também R$ 50 mil.

O Novenário, que é a maior festa religiosa do Acre, além da Procissão, inclui noites com missas, novenas, bingos e a venda de alimentos e outros itens. Todo esse movimento é feito embaixo de tendas montadas na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, na Avenida Rodrigues Alves e no Gamelão.

Porém, nesta segunda-feira, 4, a coordenação do Novenário e Associação Comercial do Alto Juruá foram informados pelo Sebrae de Cruzeiro do Sul sobre o cancelamento do fornecimento das tendas e outros itens para o evento, somando R$ 90 mil. Parte do material gráfico, no valor de R$ 10 mil, foi disponibilizado, mas o fornecimento das tendas, calhas e iluminação, foi cancelado.

O gerente regional do Sebrae de Cruzeiro do Sul, Jairo Negreiros, disse que, por uma questão de hierarquia, não se sente a vontade para falar sobre o assunto. Segundo ele a diretoria, em Rio Branco, é que deverá tratar do cancelamento da parceria.

Cerca de 48 pessoas já se inscreverem interessadas em vender alimentos nas tendas durante o Novenário. Também já há mais de 20 expositores de de artesanato e 5 empresas de automóveis inscritos no próprio Sebrae.

A coordenadora do Novenário de Nossa Senhora da Glória, Lizane Negreiros, diz que a notícia “caiu como uma bomba”, mas que somente o bispo Dom Flávio Giovanele se manifestará oficialmente sobre o assunto, a partir de quarta-feira, 6, quando retornar de viagem.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá,Luís Cunha, disse que sem as tendas, parte do evento fica inviabilizado. “Essa é uma notícia muito triste e inviabiliza a parte do Novenário, que inclui mais de 100 expositores”, lamentou.

A Assessoria de Comunicação do Sebrae não respondeu ao ac24horas sobre o cancelamento da parceria entre a instituição e a Diocese de Cruzeiro do Sul para a garantia da estrutura da parte comercial do Novenário de Nossa Senhora da Glória.

Novenário centenário

Este será o 104° Novenário em honra a Nossa Senhora da Glória. O evento é realizado de 5 a 15 de agosto, dia da Procissão, que este ano terá um percurso de 3 quilômetros. Este ano a programação vai começar no dia 30 de julho com a carreata. Também haverá corrida pedestre.