Mailza sobreviveu a complôs, traições, armadilhas e será candidata ao Senado

A DISPUTA ELEITORAL deste ano para o governo terá um quadro completamente diferente do palanque de 2018, que elegeu o governador Gladson Cameli. Os aliados de ontem são os seus adversários desta campanha. Foi uma unidade que, por inabilidade, durou pouco mais de três anos.

Diferente da coligação da esquerda, formada pela Frente Popular do Acre, comandada pelo PT, que só se espatifou após 20 anos no poder. É um cenário do qual somente se terá uma realidade mais clara, no auge da campanha.

O senador Sérgio Petecão (PSD), o mais votado da eleição passada, chegando a ter mais votos que o governador Gladson, é candidato ao governo. A mais votada deputada federal, Mara Rocha (MDB), também é candidata ao governo.

O MDB DO PRESIDENTE Flaviano Melo, é um partido organizado em todo estado, também virou oponente do governo. Não se trata de traição, na política as alianças não são eternas. É dentro deste prisma que o governador Gladson vai disputar a reeleição. Com aliados de ontem, que viraram os adversários de hoje. Qual o reflexo que este novo quadro terá na eleição, a campanha vai dizer.

FOLHETIM DA MESMICE

O CANDIDATO AO GOVERNO pelo PSB, deputado Jenilson Leite (PSB), anda angustiado com este folhetim da mesmice, encenado pelo ex-senador Jorge Viana (PT), que não decide se disputará o Governo ou o Senado. E, sem a decisão, a candidatura do Jenilson fica estagnada.

PAPAGAIO VELHO EM FOGO BAIXO

O GRANDE sonho do Jorge Viana (PT) é disputar o governo, mas só faria se visse um dado que lhe garantisse que seria de alta competividade. Como aparecer na frente das pesquisas. Com oito candidatos, seu destino é a disputa do Senado, ainda que fique cozinhando papagaio velho em fogo baixo.

VAI DEIXAR CORRER

O BLOG recebeu a informação de uma fonte ligada ao governador Gladson Cameli, de que ele vai para a campanha deixando correr as candidaturas ao Senado do Alan Rick (União Brasil) e da Mailza Gomes (PP).

UMA CORREÇÃO

O DEPUTADO José Bestene (PP) destinou emendas parlamentares para ajudar financeiramente os times do Galvez, Rio Branco e Atlético Acreano. Os dois últimos não tiveram acesso por falta de certidões negativas, mas o Galvez está usufruindo do recurso. Fica feito o registro. E corrigida a informação de que nenhum parlamentar acreano ajudou os clubes de futebol.

PACOTE ELEITORAL

AUMENTO do Auxílio Brasil para 600 reais, ajuda gás, voucher de mil reais para os caminhoneiros, fazem parte do pacote do último suspiro do presidente Bolsonaro de tentar reverter sua impopularidade. Vamos aguardar as próximas pesquisas para sentir se funcionou no povão.

REJEITADO PELAS MULHERES

O GRANDE problema político do presidente Bolsonaro registrado nas pesquisas, é a sua rejeição no eleitorado feminino. E, as mulheres são maioria entre os eleitores.

O GROSSO É NO CAIXA DOIS

O TETO de gasto legal para um candidato a deputado federal é de R$ 3,2 milhões. Isso é só para inglês ver. O grosso dos gastos de uma campanha é no caixa-dois.

CANDIDATURA POSTA

A EX-VICE- Governadora Nazaré Araújo (PT) decidiu ser candidata a deputada federal, e deve focar a sua campanha no movimento das mulheres e na base do PT.

SEM TER COMO AVANÇAR

CANDIDATURA a governador não decola em atos solitários de um candidato. Justa, pois, a angústia do candidato Jenilson Leite (PSB) para saber se terá ou não o apoio do PT. Até lá, ele não tem como avançar mais.

COORDENADOR É DECISIVO

BAGAGEM volumosa de prestação de serviços na prefeitura da capital, a ex-prefeita Socorro Neri (PP) tem para se apresentar como candidata a deputada federal. Tão importante quanto ao seu currículo, é ela ter um bom coordenador de campanha. Se não tiver, o seu belo currículo por si só valerá pouco numa eleição acirrada.

DEMOCRÁTICO NAS AÇÕES

O PREFEITO de Cruzeiro do Sul, professor Zequinha, que se elegeu em uma coligação de dez partidos, está dando tratamento igualitário a todos do seu grupo que disputam mandatos na eleição deste ano. Democracia não se exerce na palavra, mas nas ações práticas.

VICES INDEFINIDOS

O MDB, com a candidatura ao governo da deputada federal Mara Rocha (MDB); e o PSB, com a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB), são entre os grandes partidos os que não definiram os nomes de seus vices.

NOME RESPEITÁVEL

QUEM está se apresentando como candidato a deputado federal pelo PSB, é o médico Thor Dantas, um profissional humanista, e com relevantes serviços prestados como infectologista, no combate à pandemia.

CORAGEM DE SE APRESENTAR

O PESSOAL do agronegócio sempre foi especialista em choramingar contra as políticas públicas, que consideram como atraso. Mas não entram na política, que é onde tudo se resolve. Por isso, é positiva a decisão do pecuarista Fernando Zamora (PRTB), de se apresentar como candidato ao Senado. Deve ser é elogiado.

TEM QUE SE CONTRAPOR

NÃO ADIANTA ficar atacando a política da florestania dos governos do PT, sem contrapor com ideias que possam gerar desenvolvimento. E, isso se faz no debate político. É o que o Fernanda Zamora (PRTB) quer fazer.

PROJEÇÃO DE SEGUNDO TURNO

O QUE PROJETA uma decisão do governo no segundo turno da eleição é que os candidatos Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD), Jenilson Leite (PSB) e Mara Rocha (MDB), aparecem com dois dígitos nas pesquisas.

COM MAIOR PROJEÇÃO

ENTRE as mulheres candidatas a deputada federal pelo União Brasil, a deputada Meire Serafim (União Brasil), tem maior projeção. Foi a deputada estadual mais votada da última eleição, e seu marido; o prefeito de Sena Madureira, Mazinho, sabe o caminho das pedras.

FRASE MARCANTE

“A oração é um impulso do coração”. Santa Terezinha do Menino Jesus.