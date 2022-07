Lene propõe PL que estabeleça 5% de vagas em contratos públicos para moradores de rua

Duas ações dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultaram nas prisões de três traficantes e na apreensão de um adolescente de 15 anos pelo crime de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (5). As prisões e apreensões dos entorpecentes aconteceram aconteceram no bairro Esperança, em Rio Branco.

A primeira ocorrência foi no Beco da Cacimba, no Esperança, onde os Policiais da Força Tática estavam fazendo uma patrulhamento de rotina no local, bastante conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois homens em fundada suspeita.

A dupla correu na tentativa de fugir, mas foi abordada. Em posse dos dois homens foram encontrados 7 trouxinhas de cocaína, 7 papelotes de skunk, 2 tabletes de skunk e uma quantia de R$ 484,00 reais oriundo da venda dos entorpecentes.

A segunda ocorrência aconteceu na Travessa Gonçalves Dias. Os policiais receberam informações via COPOM de que havia um homem vendendo drogas em via pública aos usuários. A guarnição se deslocou até ao local e observou o traficante. O criminoso correu para dentro de um apartamento. Após observar a atitude e com base na denúncia gerada pelo COPOM, os policiais foram até ao apartamento e a proprietária da casa autorizou a entrada dos PMs.

No domicílio, foram encontrados dois traficantes, um identificado como Gabriel e outro como Rafael. Em posse de Gabriel estavam 3 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 407,00. Já com Rafael foi encontrado dois tabletes de maconha. A guarnição fez também uma busca na frente do terreno baldio em frente a residência aonde estava Gabriel e foi encontrado mais entorpecente, sendo 34 tabletes de maconha e uma porção de 4 gramas de cocaína.

Todos os envolvidos no tráfico de drogas no bairro Esperança foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.