FIEAC e prefeitura de Rio Branco instituem Programa de Compras Municipalizadas que estimula indústria local

Uma das ações mais importantes da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) foi pactuada nesta quarta-feira, 6, entre a entidade e a prefeitura de Rio Branco por meio de um programa que prioriza as indústrias locais.

Trata-se do decreto que regulamenta a Lei nº 2.027, que institui o Programa de Compras Municipalizadas com Incentivos à Indústria Local, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Rio Branco.

“O mercado é aquecido, o dinheiro circula cinco a seis vezes dentro do município, o empresário consegue contratar mais pessoas e vai reinvestir aqui. É um ganha-ganha”, comemorou João Paulo de Assis, presidente da FIEAC em exercício, durante solenidade de assinatura.

A medida, de acordo com o prefeito Tião Bocalom, tem deve fazer com que a riqueza local circule, desta forma, beneficiando a todos. “Lutei a vida inteira pelo nosso projeto ‘Produzir para empregar’, porque acredito nele. Agora, é fazer com que aconteça. Rio Branco tem esse potencial, que é grande, e temos que despertá-lo. Não temos medo de desafios, vamos construir obras grandes”, garante.

O diretor da FIEAC e presidente do Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado do Acre (Sindicer), Marcio Agiolfi, relata que acompanha há muitos anos a dificuldade de execução do projeto de pavimentação de ruas com tijolos. Ele afirma que é testemunha da dificuldade que a Prefeitura enfrenta para fazer as coisas acontecerem. “Vejo a revolta e indignação da equipe da Prefeitura por não conseguir contratar e destravar as compras do poder público. Tentamos, pela FIEAC, contribuir de alguma forma para isso, foi quando o projeto de compras governamentais foi concebido e, agora, agradecemos pela Prefeitura tê-lo acatado. Acredito que será um divisor de água para o setor”.

De acordo com João Paulo, a partir deste incentivo iniciado em Rio Branco, este mesmo modelo de compras governamentais será articulado pela FIEAC com as prefeituras do interior. “Já temos o apoio da capital para servir de exemplo”, destacou o empresário.

“Nenhum sistema do mundo cresceu sem investimento na economia local. E investir na indústria é o início de tudo, pois ela incentiva os demais setores. Agradecemos a maturidade da equipe da Prefeitura por entender isso”, elogiou José Luiz Felício, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal).