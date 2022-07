Em vídeo às margens do Rio Acre, Gladson diz que Bittar será seu sucessor em 2026

Estudo feito pela Famivita, empresa especializada na saúde feminina, conclui que 37% das acreanas não tomam vitaminas durante a gravidez, algo extremamente importante para o desenvolvimento de um bebê mais saudável.

A pesquisa foi feita com 2.400 mulheres entre 8 e 17 de junho de 2022. Além da nutrição ao bebê, a mulher também tem as suas necessidades de nutrientes e precisa estar saudável, para passar pelo processo do parto.

Muitos nutrientes necessários para se ter uma vida saudável, podem ser adquiridos através da alimentação. Porém, é preciso ter uma alimentação balanceada que seja capaz de fornecer ao organismo todos os macro e micronutrientes que ele necessita. Uma tarefa que nem sempre é fácil, dependendo da rotina e do estilo de vida da mulher.

Observando o resultado geral, a grande maioria das acreanas usam vitaminas na gestação. No ranking dos Estados, o Acre ocupa a 9ª posição com maior índice de gestantes fazendo uso de suplementação alimentar.

O Espírito Santo tem 75% das gestantes usando vitaminas e é o líder do ranking. Roraima é o último, com apenas 40% das grávidas suplementando a alimentação.

Quando a mulher engravida, o cuidado com a alimentação é um dos principais pontos de atenção das futuras mamães. No entanto, mesmo com uma alimentação equilibrada não é possível garantir que o organismo irá absorver todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável do feto. E por isso, a ingestão de suplementação, na medida certa, se faz muito importante.

Dentre os nutrientes importantes na gestão destacam-se as vitaminas A, C, D, E, B6, B12, o ácido fólico, o cálcio, o zinco, o ferro, entre outras. E conforme constatamos em nosso mais recente estudo, 15% das brasileiras não sabem que é preciso fazer a ingestão de vitaminas como a B12, o ácido fólico, o zinco e o ferro, durante a gravidez. Principalmente as mulheres dos 18 aos 24 anos, com 19% das entrevistadas.