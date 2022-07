O dinheiro fará toda a diferença nesta eleição!

Os R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial Eleitoral, fundão eleitoral, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) a serem torrados nas eleições deste ano é apenas a ponta do iceberg do verdadeiro volume.

Apesar das eleições não serem mais financiadas pelo setor privado, o grosso dos recursos que alimenta o caixa dois dos partidos e candidatos vêm dos recursos desviados do setor público para o privado nos esquemas de corrupção entranhados nas instituições públicas.

Este será um dos maiores desafios da Justiça Eleitoral em todo o país. A corrupção não está no voto depositado na urna eletrônica que se mostra inviolável, mas na compra de votos, no abuso do poder econômico e político, inclusive, com a participação de quadrilhas organizadas para eleger representantes. Em alguns municípios o uso da máquina pública e o derrame de recursos já começou.

“Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida”. (Sêneca)

. As convenções acontecem até o dia cinco de agosto, a o registro de candidaturas até o dia dez de agosto.

. A pergunta é:

. Para que tanta pressa em definir os vices?

. Ao que parece, só atrapalha, especialmente quem governa.

. Ou não?

. O PT não tem pressa, sabe que o apressado come cru, principalmente sabendo que não pode cometer erros, não tem mais o poder.

. O senador Márcio Bittar (União Brasil) telefonou para chancelar o que eu disse na COLUNA anterior sobre o projeto político para o Acre.

. “É exatamente isso que você escreveu, é a única forma de impedir que a esquerda volte ao poder”.

. Quanto ao governador Gladson Cameli, mantém a postura dos sábios: O verdadeiro silêncio.

. No silêncio o homem encontra a paz!

. Se alguém duvidar é só perguntar ao deputado Luís Gonzaga, que acaba de celebrar a paz no ninho tucano.

. A propósito, o senador Márcio Bittar (gostando dele ou não) é o parlamentar mais importante do Acre junto ao governo Bolsonaro.

. Os demais são coadjuvantes.

. Se o Lula ganhar a reeleição passa a ser o Jorge Viana, eis a questão!

. Bom dia!