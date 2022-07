MEC reconhece o Curso de Medicina Uninorte com a nota máxima na Avaliação

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgou nessa segunda-feira, 4, o Relatório de Avaliação de Reconhecimento do Curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte, que demonstra a obtenção da nota 5, considerada pontuação máxima nas Avaliações de Regulação de cursos de graduação.

Com 8 anos desde a sua Autorização de Funcionamento no Acre, o Curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte conta com 12 turmas, aproximadamente 570 estudantes matriculados e, já formados, 90 médicos neste período, com a conclusão da graduação por três turmas e com a quarta turma a ser formada no final desse mês de julho.

De acordo com o Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário Uninorte, Prof. Dr. Juliano Cavalcante, o Curso de Medicina passou, na semana passada, por avaliação do MEC referente ao seu Reconhecimento. “A visita in loco pelos avaliadores do MEC, avalia o curso nas dimensões pedagógica, de infraestrutura e corpo docente. Para tanto, há importante momento de escuta a docentes, discentes, dirigentes, coordenações, análise documental, visitas às instalações físicas institucionais, bem como aos locais de prática, representando minucioso trabalho ao seu final. Sabemos que o resultado conquistado é fruto de investimentos institucionais densos, a exemplo da Biblioteca Pedro Martinello, do Biotério, das Clínicas Escolas, dos Laboratórios da área da Saúde, dentre os quais inclui-se o Laboratório de Simulação Realística, importante espaço de prática do curso e, do trabalho em equipe, pois, além da coordenadora geral do curso, médica, Dra. Rita Uchôa, conta-se com duas coordenadoras adjuntas, a psicóloga, Ma. Ana Flávia da Costa Nobre Angel e a médica, Ma. Rebecca Heidrich Thoen Ribeiro e, ainda conta-se com um quadro docente de extrema qualificação contado, em sua maioria de mestres e doutores, sendo de fato, um dos grandes diferenciais do curso de medicina”.

Destaca a coordenadora geral do curso, médica, Dra. Rita Uchôa que “Durante a formação, os alunos do último período da Medicina/Uninorte, desenvolvem atividades no município de Sena Madureira (Internato Rural) sob a supervisão de preceptores, atendendo a pacientes de regiões ribeirinhas, que residem em locais de difícil acesso, reforçando a função social do curso de Medicina e sua contribuição singular à realidade do Estado do Acre”.

O Centro Universitário Uninorte mantém convênios com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre e com as Secretarias Municipais de Saúde, da capital, Rio Branco e de Sena Madureira, que contribuem para o desenvolvimento das atividades práticas, onde os estudantes são encaminhados às Unidades de Saúde, realizando atendimentos à população. Destacam-se, ainda, os atendimentos realizados em convênio com o Hospital Santa Juliana, onde mensalmente, mais de 1000 pessoas são atendidas, gratuitamente, por meio do Ambulatório Integrado de Ensino Uninorte.

Outro fator que contribui para o sucesso do curso de Medicina da Uninorte é a metodologia de ensino aprendizagem que incentiva os estudantes a serem protagonistas na construção do seu conhecimento. Segundo a coordenadora do curso, médica, Dra Rita Uchôa, “desenvolvemos atividades que fazem com que o estudante seja uma pessoa ativa na busca do conhecimento. Isso é muito importante e, também, o fato de termos os estudantes em campos de prática, desde o primeiro período, dentro das comunidades, dentro das Unidades de Saúde, faz com que haja um crescimento, um envolvimento maior desses estudantes com a realidade e com os problemas de saúde da nossa população. Isso faz do nosso curso, uma graduação de excelente qualidade, que agora foi atestada pela Avaliação do MEC”, reforçou a coordenadora.