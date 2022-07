Deputada Jéssica Sales anuncia cura do câncer após cirurgia e celebra: “Deus é fiel”

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) anunciou no início da tarde desta terça-feira, 5, que está curada do câncer de mama. A revelação veio por meio das redes sociais, poucos dias após a cirurgia que fez de retirada da mama. “Hoje é um dia muito especial para mim. O que Deus já tinha me confirmado, se concretizou”, escreveu a parlamentar.

Para ela, existe sim, um Deus fiel e bastou crer no milagre. Sales aproveitou para agradecer a todos que sempre estiveram com ela e a família nessa corrente de orações. “Estou tão feliz. Acabei de receber a ligação do médico mastologista da cirurgia e ele disse que eu não tenho mais câncer”.

De acordo com a deputada, os seguidores que a acompanham foram fundamentais nessa batalha. “Como é importante a gente ter o amor para poder vencer tudo e principalmente Deus no coração. Muito obrigada a cada um de vocês e a Deus, o nosso mais fiel em tudo na nossa vida. Já deu certo”, finalizou.