Corpo de Bombeiros pode gastar mais de R$ 2 milhões para combater queimadas no Acre

A Revista Quem publicou na noite dessa segunda-feira, 4, mais desdobramentos dos bastidores que envolveram os dias de programação do São João da Thay, ocorrido na semana passada no Maranhão. Desta vez, a coluna ‘Quem News’ trouxe à tona a história de um influenciador acreano que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e que teria entrado de penetra na festa de despedida do evento.

De acordo com a publicação, ao todo, foram cinco dias de programação no São João da Thay, e no after do jantar final, os famosos se esquivaram de um influenciador do Acre penetra. Segundo os convidados, ele “forçou amizade com todos na pool party”.

As informações colhidas apontam que o jovem conseguiu entrar como acompanhante de algum famoso e se fazia íntimo dos demais, que o elegeram o chato do rolê. Até mesmo a anfitriã da festa, a influenciadora digital Thaynara OG, teria sido surpreendida com a presença dele, já que nunca tinha ouvido falar nele e ele não havia sido convidado.