Biomédicos terão audiência pública para exigir vaga em concurso da Sesacre

A dona de casa Maria José Linhares da Silva, de 46 anos, foi presa nessa segunda-feira, 4, acusada de ter matado Tailine da Silva Fernandes, de 33 anos, com 12 facadas no apartamento onde morava em um quarteirão situado na Rua 12 de Julho, região da Estação Experimental, em Rio Branco.

A autora do delito foi presa no bairro Calafate e deverá ser encaminhada ao presídio, já que tem prisão preventiva decretada. Segundo a Polícia Civil da capital, através de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), resta dúvida ainda sobre a motivação do crime.

Uma das hipóteses é pelo fato de a acusada sofrer com esquizofrenia. Para a polícia, mulher pode ter sofrido um surto psicótico quando atacou a vítima.

Entenda o caso

Na tarde do dia 5 de maio de 2022, investigadores da DHPP foram acionados para atender uma ocorrência onde uma mulher havia sido encontrada morta com pelo menos 12 facadas.

A Polícia Civil levantou inicialmente várias hipóteses para o crime, dentre eles pela forma de como foi cometido, como vingança e crime passional. Durante as investigações, os policiais descobriram que a única pessoa que esteve no local do crime foi Maria José Linhares da Silva, que morava no mesmo quarteirão, que depois do ocorrido fugiu do local e foi encontrada em um hotel do 2º distrito da cidade.

Manchas de sangue encontradas nas roupas da suspeita e outros evidência fizeram com que o delegado Cristiano Bastos representasse pela prisão preventiva da suspeita com sucesso. Na manhã desta terça-feira, 5, Maria José deverá prestar um novo depoimento ao delegado responsável pelo inquérito.