Acre tem tempo quente com chances de chuva nesta terça-feira, aponta previsão

O estudante Carlos Eduardo da Costa, do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) venceu o concurso de melhor fotografia, da Semana do Meio Ambiente organizada em junho pela Semapi, em parceria com a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag).

Com o tema “Nossa Terra, Nosso Futuro”, o prêmio recebido foi o sobrevoo de helicóptero sobre a capital acreana, que foi realizado nesta segunda-feira, 4.

A iniciativa aconteceu após a visita dos estudantes ao Parque Chico Mendes e tinha como proposta estimular os jovens participantes a retratar a fauna, flora e demais paisagens com imagens do local.

Por meio de uma votação aberta no Instagram da Seplag, ocorreu a escolha da melhor fotografia, onde Carlos Eduardo recebeu 52 votos na primeira rodada e 34 na final.

“Foi uma experiência incrível que eu nunca imaginei que iria ter. Foi bastante interessante conhecer alguns pontos da nossa cidade de cima, ver a curva do rio, ver as casas de cima e também ver nossa bandeira do Acre. Passei na minha casa e pude acenar pros meus pais”, disse.

O comando da aeronave Harpia 03 do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer) foi feito pelo Coronel do Bombeiro Militar, e coordenador geral, Albuquerque.