Sine do Acre oferta 26 vagas de emprego nesta segunda-feira em Rio Branco

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2497 da Mega-Sena. Os números sorteados neste último sábado, 2 de junho, foram: 05- 14 – 23 – 46 – 48 – 52.

O próximo sorteio será nesta quarta-feira (6), com prêmio estimado em R$ 55 milhões. A quina teve 87 ganhadores, que receberão R$ 42.861,28. A quadra teve 6.309 apostas ganhadoras – cada uma levará R$ 844,35.

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Ela pode ser feita pela internet, no site das Loterias da Caixa Econômica Federal, ou presencialmente nas lotéricas de todo o Acre e do país até as 17h.