Golpes por meio eletrônico cresceram 50,9% na pandemia

Os golpes pelo celular ou internet é uma das modalidade de crime que mais cresceram no Acre na pandemia, entre 2020 e 2021, segundo se depreende dos dados do novo Anuário de Segurança Pública, uma publicação do Fórum Nacional de Segurança Pública.

Enquanto as mortes violentas intencionais caíram substancialmente e os roubos de celulares cresceram 33,6% a soma dos estelionatos comuns e estelionatos por meio eletrônico saíram de 2.526 casos em 2020 para 3.812 em 2021 -aumento de 50,9% em dois anos. O Anuário estima a evolução desse crime entre os anos de 2018 e 2021, projetando 238,1 golpes por 100 mil habitantes no Estado do Acre.

Produzido anualmente pela consultoria Konduto, o Raio-X da Fraude diz que os golpes nas compras pela internet cresceram 44% no Acre entre 2020 e 2021 -dado que ajudar a corroborar os números do Anuário de Segurança.

Sobretudo, golpes usando o Whatsapp com perfil de autoridades tem sido cada vez mais comuns no Acre e ultimamente os estelionatários tem usado o meio eletrônico para extorquir empresários.