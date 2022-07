Criminosos matam motociclista de 21 anos com tiro no peito em Rio Branco

O motociclista Pedro Henrique dos Santos da Costa, de 21 anos, foi morto com um tiro no peito em via pública na noite deste domingo, 3, na rua Uirapuru, no bairro Ouricuri, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Pedro estava trafegando em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha no sentido bairro-centro, quando criminosos se aproximaram em um veículo modelo sedan, de cor prata, e um dos bandidos em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção do motociclista que foi atingido com um projétil no peito e caiu da moto. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam no local ao verem Pedro ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram nada puderam fazer pelo motociclista que já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística e em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas não obtiveram êxito. A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).