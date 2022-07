Acre ainda espera por STF para decidir se reduz ou não o ICMS dos combustíveis

Cresceu em 4,3% a receita nominal de vendas do comércio varejista do Acre entre os meses de março e abril. “Comparando este resultado com o mesmo período do ano passado, a receita nominal aumentou em 19,2 pontos”, disse o consultor da Federação do Comércio do Acre, Egídio Garó.

Além disso, o volume de vendas cresceu 2,6% entre março e abril. Comparando com o mesmo período do ano passado, o indicador atingiu 7,8 pontos,

Os dados foram retirados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada recentemente pelo IBGE. De acordo com Garó, os resultados do comércio varejista foram positivos e demonstraram retomada na atividade econômica nacionalmente, de forma lenta, porém gradual.

De acordo com a pesquisa, a receita nominal de vendas no comércio varejista em todo o País, na variação entre março e abril deste ano, foi de 1,3%. Comparado com o mesmo período de 2021, os resultados demonstraram um crescimento de 22,3 pontos; a variação acumulada nos últimos 12 meses, também comparada com a variação acumulada do mesmo período do ano anterior, teve como resultado um aumento de 14,5 pontos do volume.

No varejo ampliado, a receita nominal foi de 3,4 pontos entre março e abril e 15,4 pontos caso seja relacionado ao mesmo período do ano anterior. O mesmo se observou volume de vendas, com um crescimento entre março e abril de 1,6 pontos e 3,3 pontos se comparado com o ano passado para os meses em referência.

“Com os dados tratados pela pesquisa e observando os demais Estados da região Norte do País, entre março e abril, o Acre ficou com a segunda posição, seguindo o Amazonas, que lidera nos dados referentes ao volume de vendas acumuladas entre os meses de janeiro e abril. No entanto, com a menor, o Estado encontra-se na quinta posição do ranking”, afirmou Garó.

Os resultados são positivos para o Acre, conclui a Fecomércio. “O que indica que a reação do comércio está sendo bem implementada, inclusive com a adoção de outras metodologias de negócios, incluindo os meios digitais”, disse o consultor.