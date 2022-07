Por que ser vice de Gladson é importante?!

Não teve nenhuma confusão na escolha do vice do pré-candidato senador Sérgio Petecão (PSD), que é o advogado João Tota; não terá para a escolha do vice da Mara Rocha (MDB); não acontecerá para definir o candidato a vice da Federação PT/PC do B e PV, bem como o vice na chapa do deputado Jenilson Leite (PSB). Isto, se não acontecer o casamento com o PT. Porém, para vice do governador Gladson a confusão no arraial foi (e ainda é) muito grande. Mas, por quê?

Porque o vice de Gladson Cameli será o futuro governador do Acre. Se permanecer a indicação de Márcia Bittar (PL) até o último dia da convenção, cinco de agosto, ou dia dez, registro das candidaturas, Gladson ganhando a reeleição com ela, Márcia Bittar irá governar todos os acreanos. A princípio, pelas garantias constitucionais de assumir o governo na ausência do titular e, segundo, por ocasião do afastamento do governo para se candidatar ao Senado como é de praxe.

Afastando-se Gladson para disputar o Senado, Márcia Bittar, por exemplo, vai comandar o Acre a partir do dia dois de abril de 2026. Com isso, ela também irá conduzir o processo eleitoral com a chave do cofre na mão, ou seja, controlando a máquina do estado. Tem mais: Por ser separada judicialmente do senador Márcio Bittar (União Brasil) poderá apoiar a candidatura do ex-marido ao governo. Na hipótese de Márcio vencer a eleição, sua ex-mulher lhe passará a faixa de governador. Exatamente o que alguns aliados do governador Gladson não querem.

“Seja feliz do jeito que você é, não mude sua rotina pelo que os outros exigem de você, simplesmente viva de acordo com o seu modo de viver”. (Bob Marley)

. A única pessoa que o pré-candidato ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB), não deve arrumar confusão publicamente é com o ex-senador Jorge Viana.

. O momento é de diálogo e construção.

. Divergências é natural, normal e engorda.

. Vou repetir só mais uma vez:

. Não levem o governador Gladson Cameli para as cordas do ringue, ou, como queiram, para um beco sem saída que ele não fica.

. Para Gladson, aliança não é algema.

. Por outro lado…

. Aliança terá sempre mão dupla.

. Em um contrato não se faz o que se quer, mas o que contrato exige; aliança política é contrato também.

. A Covid-19 voltou deixando muita gente fora de combate.

. Tomem a vacina, olha que o barqueiro Caronte está esperando!

. Teremos três meses de chapa quente na eleição presidencial, preparem-se!

. O Centrão já decidiu:

. Apoia a reeleição do presidente Bolsonaro, mas se ele perder vão todos para o governo do ex-presidente Lula.

. O Centrão é o Centrão!

. Bom dia!