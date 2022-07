Barraca da Associação Família Azul é opção no último dia do arraial do Sesc

Em situações completamente opostas no Campeonato Brasileiro da Série D, Rio Branco e Humaitá se enfrentam na tarde deste domingo, 3, pela competição.

De um lado, o Tourão de Porto Acre que faz uma das piores campanhas do campeonato, é o apenas o vice-lanterna do grupo com seis pontos e não tem mais chances de classificação.

Ao atual campeão acreano só resta cumprir tabela nas últimas três rodadas da fase de classificação. O elenco já passou por um completo desmanche e o técnico Álvaro Miguéis vai precisar usar jogadores da base para completar a equipe.

Já o Rio Branco vai bem demais na Série D. Dono da segunda melhor campanha do grupo com 21 pontos, o Estrelão pode se classificar para a próxima ainda neste domingo caso vença o Humaitá e o Trem do Amapá empate ou seja derrotado pelo Amazonas.

A briga do Rio Branco é para ficar em primeiro ou segundo lugar no grupo para ter a vantagem de decidir em casa a vaga na próxima fase. A bola rola a partir das 17 horas no Florestão.