Mais 409 novos casos de Covid-19 são confirmados no Acre neste sábado, diz Sesacre

Daniel Batista da Costa, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido a tiros na noite desta sexta-feira, 1°, no Ramal Pantanal, no Polo BenficaM na região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Daniel estava bebendo na companhia de mais dois amigos em uma residência, quando dois criminosos não identificados invadiram a casa. Os amigos de Daniel, ao perceberem a situação, fugiram da residência e homem foi abordado pelos bandidos e levado até o ramal, onde recebeu dois tiros, um que atingiu o pescoço e teve saída do projétil na traquéia e outro na região da nuca com saída do projétil na boca. Após ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam no ramal visualizaram Daniel sangrando e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).