Em edição extra do Diário Oficial, Ulysses Araújo é exonerado para disputar eleições

A servente concursada da secretaria de educação do município de Porto Acre, Rozangela Alexandre dos Reis, 48, vive um drama. Com problemas neurológicos, a servidora municipal perdeu parte dos movimentos do corpo chegando a ficar de cadeira de rodas.

Como grande parte da família é do interior da Bahia e Rozangela não consegue se cuidar sozinha por conta das limitações físicas, foi buscar tratamento no município baiano de Irecê, onde moram seus pais e irmãos. Ocorre que além do grave problema de saúde, Rozangela foi surpreendida no final do mês de abril com a suspensão dos seus salários. “Eu fiquei em desespero. Sem meu salário eu não tenho como me manter, como comprar meus remédios que são muito caros. Eu estou aqui porque minha família é daqui e é onde tenho apoio de pessoas me ajudando, já que não tenho todos os movimentos”, explica.

Rozangela, que é servidora pública há mais de 18 anos, conta que enviou todos os lados médicos para a Secretaria de comprovando que está em tratamento há mais de um ano e também mostrou à reportagem do ac24horas cópia, inclusive, de um ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Porto Acre que demonstram que a servidora deu entrada no início do ano passado requerendo sua regularização no INSS para entrar com pedido de aposentadoria, teve os vencimentos suspensos pela prefeitura de Porto Acre e por mais de uma vez foi “convocada” pelo Diário Oficial a voltar ao trabalho.

“Eu estou sem poder comprar minha medicação e sem conseguir comprar meus remédios porque esse é meu único ganho. Até hoje não me explicaram porque não me encaminharam ao INSS. Fui me informar e descobri que meu INSS está todo irregular, tendo meses que estão pagos e outros onde não foram feitos os pagamentos. Eu só quero o que é meu de direito para continuar meu tratamento”, afirma.

A servidora pública entrou com uma medida de segurança contra o município de Porto Acre e aguarda um posicionamento da justiça.

O ac24horas entrou em contato com Maria Elinaide Pinheiro, secretária de educação do município. A gestora não se pronunciou sobre o caso. O espaço segue aberto para a manifestação do município, caso haja interesse.