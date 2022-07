Alan Rick entrega veículos e recebe homenagem em Sena Madureira

Na manhã deste sábado, 2, o deputado estadual Fagner Calegário filiou o vice-prefeito de Capixaba, Richard Lima e parte de sua equipe, como o professor Barroso e as principais lideranças locais, no Partido Podemos. Richard fazia parte do PROS – Partido Republicano da Ordem Social.

Desde que se filiou no início de 2021 a convite da Executiva Nacional do Podemos, Calegário vem fazendo a ponte para que outros nomes de peso entrem no partido, como o empresário Jebert Nascimento.

A ação de filiação do Vice-Prefeito de Capixaba reforça o time do Podemos no Estado. Para o parlamentar, a entrada destes é de grande valia, além de acrescentar ainda mais no partido, consolidando-o como sigla forte nas eleições deste ano.