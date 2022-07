Teatro, shows e noite de adoração: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir. Acompanhe:

– Conexão Multicultural Bolpebra

Integrar e trocar experiências é objetivo do Conexão Multicultural Bolpebra, que acontece nesta sexta-feira, 1, das 17h as 22h, na sede da Fundação Elias Mansour (FEM). O evento promove o envolvimento entre os países fronteiriços Bolívia, Peru e Brasil.

Aberto ao público, a programação possui apresentações e serviços culturais dos três países, através de formas de expressão que envolvem música, teatro, artes visuais, dança, cinema, gastronomia e artesanato.

– 1° Arraial no Lago do Amor

Começa nesta sexta-feira, 1, o primeiro Arraial no Lago do Amor, com comidas típicas, apresentação musical, bingos e outras atrações.

A iniciativa acontece até o sábado, 2, e é organizada por entidades filantrópicas, como a Paróquia Cristo Libertador, Escola Jorge Kalume, União Vegetal de Capixaba, Centros acadêmicos da Ufac e Comunidade Santo Antônio.

– Unifest, com show de Luísa Sonza

A cantora e compositora Luísa Sonza, chega em Rio Branco nesta sexta-feira, 1, para um super show no evento universitário da Unifest, no estacionamento do Centro Universitário Uninorte.

– Bar das Coleguinhas

Sexta-feira com os amigos é melhor ainda, pensando nisso, o Bar das Coleguinhas preparou uma noite especial com música boa e cerveja gelada, ao som de Lucas Silva.

– Encanto no Teatro

Pela primeira vez em Rio Branco, a história fantástica de Mirabel, sua casa mágica e a Família Madrigal poderá ser assistida no Teatro, neste sábado, 2, na Maison Borges. Com duas sessões, a primeira às 15h e a segunda às 17h, os ingressos custam R$ 40 meia e R$ 80 inteira.

– Noite de Adoração com Thalles Roberto

A Igreja Quadrangular do Santa Inês, prepara uma noite de adoração com o cantor Thalles Roberto, das 18h às 22h, na Rua Edmundo Pinto, 663, Bairro Santa Inês. As inscrições para participar do evento, custam apenas 1 alimento perecível.

– Recanto FoodBeer

Sexta, sábado e domingo o Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para comemora a semana do Orgulho LGBT, comemorar o aniversário de 1 anos do local e ainda tem edição dois do Arraial, para fechar os dias.