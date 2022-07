SUS capacita 300 profissionais da saúde e segurança em atendimento emergencial

O Acre encerrou o maior curso já realizado para atendimento emergencial de múltiplas vítimas na manhã desta sexta-feira, 1.

O conceito do curso é de conseguir oferecer o melhor atendimento para o maior número possível de vítimas, no momento que elas mais precisam e no menor tempo possível. Pedro Pascoal, coordenador do SAMU no Acra fala sobre o curso. “Essa é a primeira capacitação dessa magnitude envolvendo profissionais da saúde e da segurança. Entre os profissionais estão policiais e defesa civil, além de profissionais do SAMU e das unidades de saúde com a presença de representantes das três regionais do estado”, afirma.

Quem também participou do encerramento do curso foi Paula Mariano, médica e secretária estadual de saúde. “Foi um pedido que fizemos à Força Nacional e que pedimos desde o ano passado para que eles viessem. Os próprios profissionais da Força Nacional afirmam que com essa estrutura, inclusive, com avião, é a primeira vez que eles participam”, afirmou.