Jenilson participa de conferência do PSOL e da Rede, e recebe garantia de apoio em eventual 2º turno

O pré-candidato ao governo do Acre pelo PSB, Jenilson Leite, participou, na noite desta quinta-feira (30), da Conferência Eleitoral 2022 do Psol e Rede Sustentabilidade, onde foram apresentados os pré-candidatos dos partidos.

Também estiveram no evento, o presidente de PSB no Acre, César Messias, a representante do movimento de mulheres do partido no estado, Jaciara Rodrigues, a pré-candidata a deputada federal, Ruby Rodrigues, o pré-candidato a deputado federal, Evandro Rosas, e a pré-candidata a deputada estadual Doroteia Rodrigues.

Em sua página no Facebook, Jenilson agradeceu o convite que recebeu e afirmou que os dois grupos comungam dos mesmos pensamentos com relação ao futuro do estado.

“Fiquei feliz pelo convite e oportunidade de falar um pouco com a militância e com o Sanderson, que é pré-candidato ao Senado, e o professor Nilson Euclides, que disputará o governo, sabemos que assim como nós, eles querem um futuro melhor para o Acre”, disse o pré-candidato do PSB ao governo.

Jenílson ainda destacou que recebeu de Nilson Euclides uma declaração de apoio em eventual segundo turno das eleições.

“Desejo sorte nessa caminhada e agradeço pelas palavras de apoio do professor Nilson, que declarou que em um eventual segundo turno que estejamos, nem preciso ir até sua casa, pois já tenho o seu apoio”, concluiu.