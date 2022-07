Jenilson diz que posição do PT é afrontosa e que problema de Jorge Viana é o “ego”

A ALIANÇA entre o PT e o PSB entrou no modo impasse, por conta de divergências no nome a ser indicado pelo PT para ser o vice na chapa do candidato a governador, Jenilson Leite (PSB).

O PSB quer a aliança, quer os petistas apontando o vice; mas se reserva ao direito de opinar antes da escolha. “Isso não é lista tríplice para Reitor”, rebate um influente membro da cúpula do PT. A informação que o BLOG recebeu é a de que o PT tem como objetivo colocar o ex-deputado federal Sibá Machado (PT) como vice do Jenilson. “É o único nome livre e que poderia unificar as correntes petistas”, argumentou uma boa fonte do PT ao BLOG.

Mas a indicação de Sibá sofre rejeição dentro do PSB, pelo fato de ser da ala mais extremada do PT, ter posições que caíram no folclore de que o FBI e a CIA atuaram para cassar a ex-presidente Dilma e impedir o Lula de disputar a última eleição presidencial; e no Dia das Mães, falou que parabenizava todas as mães, menos a mãe do Bolsonaro. “Isso desvirtua o perfil da candidatura do Jenilson, que é de esquerda; mas comedido, é do diálogo com todas as correntes, ponderado, e tiraria votos do nosso candidato no eleitorado mais conservador”, enfatizou ontem um integrante do PSB.

O certo é que a parceria política entre o PT e o PSB esbarrou nesta barreira. E, o ex-deputado federal Sibá Machado (PT) está no PSB, como na letra do bolero da cantora de fossa das antigas, Nora Ney: Ninguém me ama\Ninguém me quer…..

NOMES PREFERIDOS

OS NOMES preferidos pelo PSB para ser o vice do candidato Jenilson Leite (PSB) são o ex-prefeito Angelim (PT) e o deputado Jonas Lima (PT).

ÚLTIMA TENTATIVA

ONTEM, foi feita uma última tentativa para a senadora Mailza Gomes (PP) desistir de disputar novo mandato. O interlocutor foi o senador Márcio Bittar (União Brasil).

CANDIDATURA LIBERADA

MUITO improvável que a senadora Mailza venha aceitar a proposta de disputar um mandato de deputada federal. Não se preparou. A informação que o BLOG tem é a de que, mesmo que o governador Gladson venha assumir a presidência do PP, a sua candidatura ao Senado será liberada. O Gladson pode ter a senadora Mailza Gomes (PP) e o deputado federal Alan Rick (União Brasil), na sua chapa para o Senado. Mas o preferido, para quem vai trabalhar, é o Alan.

NEM LULA NEM BOLSONARO

O CANDIDATO ao governo, senador Sérgio Petecão (PSD), disse ontem ao BLOG que vai liberar os seus candidatos a deputado estadual e deputado federal, a pedir votos para quem quiser a presidente da República.

MINORU DEPENDÊNCIA

O PSDB sofre de Minoru dependência. Fazer ou não um deputado federal está vinculado à votação que o candidato Minoru Kinpara (PSDB) vir a ter. Se estourar de votos o PSDB pode eleger um, caso contrário será difícil eleger parlamentar federal.

O QUE SOMA

O QUE soma para a candidatura do Gladson os partidos que não têm um deputado federal, não têm tempo de televisão, sem fundo eleitoral, e nem estão organizados em vários municípios? Vamos então diminuir essa lista de “nove partidos” (sic).

NÃO DEVE A NINGUÉM

O CANDIDATO do PSB ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB) tem pautado essa sua pré-campanha pela ética e conversa com o eleitor. Chegou aos dois dígitos nas pesquisas graças, unicamente, ao mérito pessoal.

BOA NOTÍCIA

MUITO boa para o enriquecimento do debate político a confirmação oficial de que o advogado Sanderson Moura (PSOL) será candidato a senador.

GARRA EXEMPLAR

EXEMPLAR a garra da deputada federal Jéssica Sales (MDB) em dizer que, mesmo tendo enfrentado um tratamento contra o câncer, estará apta para entrar na campanha de senadora já a partir do mês de agosto.

PASSEM A BORRACHA

PASSEM a borracha em tudo o que aconteceu até aqui nesta pré-campanha eleitoral. Entramos no mês das convenções regionais, e a campanha que vai valer é a que começará a partir do início de agosto. É quando a onça vai começar a beber água.

CAPITAL É A MIRA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) intensificou neste período pré-eleitoral as suas visitas aos municípios do interior, para no auge da campanha centrar a sua ação na capital, onde se encontra o forte do seu eleitorado.

MELHOR DOS CENÁRIOS

O PT aposta no melhor dos cenários para a eleição deste ano. O Lula ganhar no primeiro turno; o Jorge Viana se eleger senador; e a oposição estar toda unida em torno do nome que chegará ao segundo turno para enfrentar o Gladson. E, com o Lula vindo ao estado fazer campanha.

NO MEU, NÃO TOCO

O PECUARISTA Fernando Zamora (PRTB) confirmou no programa do Itaan Arruda, na TV-GAZETA, que a sua candidatura a senador é para valer. Mas ressaltou que não mexerá no seu patrimônio para jogar na campanha.

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇA

A AVALIAÇÃO, eu ouvi ontem de um dos candidatos do PL. “Temos que mandar rezar uma Missa de Ação de Graça, se a gente conseguir eleger um deputado federal”. Na verdade, a chapa do PL não é forte.

NÃO TIREM DA LISTA

NA lista dos favoritos para conseguir uma vaga para a Câmara Federal, não tirem o nome da Keiliene Cordeiro (REPUBLICANOS). O seu marido Ilderlei Cordeiro sabe armar uma campanha como poucos, é o que ouço.

PERGUNTA QUE FICA

QUER dizer que, toda vez que subir o preço do diesel, a prefeitura tem que entrar com milhões de reais como contrapartida? É mel no mamão para os empresários.

OPINIÃO COM SENTIDO

QUEM BEM situou a empresa RICO, foi o vereador N. Lima (PP): “Trouxeram uma empresa quebrada, que nem dinheiro para trazer os ônibus para o estado tinha, e o prefeito Bocalom teve de bancar os custos”.

FICA CAPENGA

CASO não seja confirmada a candidatura do Fagner Sales a deputado federal, a chapa do MDB fica capenga.

CHAPA ARRUMADA

Michelle Melo, Pedro Longo, Luiz Tchê, Chico Viga, Tom Sérgio (irmão do deputado federal Jesus Sérgio) e Marcos Cavalcante, são nomes que integram a forte chapa do PDT para a ALEAC. Quatro com mandato de deputado.

NÃO ADIANTA DOURAR A PÍLULA

A CHAPA do PT para a Câmara Federal não é essa Coca-Cola, como apregoam os petistas. Não deve passar de um deputado federal eleito.

FRASE MARCANTE

“Um erro na vida não significa uma vida de erros”. Pe. Zezinho.