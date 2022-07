Há chances de Jenilson ir ao 2º turno?!

O deputado Jenilson Leite, pré-candidato a governador pelo PSB, tem chances de suplantar os demais concorrentes e chegar no 2º turno? É a pergunta que se faz nas rodas políticas, nas redações, nas igrejas, nos botecos de beira de estradas, nas feiras e nos partidos políticos? Quais são as suas chances?

Em primeiro lugar, Jenilson é o que tem a menor rejeição entre seus concorrentes. Ideologicamente é de centro-esquerda moderado, transita bem nos meios empresariais e nas camadas bem mais pobres da população. Leva propostas inovadoras em suas desobrigas por onde anda; é médico, humanista e bem relacionado com cristãos evangélicos, católicos e de outras vertentes religiosas.

Porém, tudo isso não é o suficiente. Jenilson precisa de aliados e a única alternativa é um casamento com Jorge Viana para o Senado. A Federação PT/PC do B/PV vem a reboque. O PSB sabe que a parada para o Senado, apesar de Jorge liderar as pesquisas, é indigesta, principalmente com Márcia Bittar (PL) fora do páreo e o Alan Rick (União Brasil) como candidato único do governo ao Senado. Para Jenilson chegar ao 2º turno, a simbiose (interação entre duas espécies que vivem juntas), precisa funcionar. Por enquanto só afagos, apertos de mãos, tapinhas nas costas, mas nada de compromisso.

“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”. (Clarice Lispector)

. O ranço de alguns petistas contra o PSB e o deputado Jenilson Leite pode prejudicar a candidatura de Jorge Viana ao Senado?

. Ou o PT não precisa desses votos?

. Aliás, o PT já fez pior com aliados em anos passados.

. Portanto, aprendam com o Lula que anda abraçado com o Geraldo Alckmin pelos caminhos da vida.

. A vida é muito curta pra tá fazendo beicinho!

. O ex-prefeito Marcus Alexandre ligou para justificar o desabafo!

. Segundo ele, é apenas para dizer que, “depois não me digam que não avisei”.

. Marcus Alexandre tem voto espontâneo.

. Já outros precisam pagar, e caro!

. Bem lembrado:

. O governador Gladson Cameli não chutou o pau da barraca como se esperava, na verdade chutaram o pau da barraca dele.

. Não teve o direito de (sequer) de escolher o próprio vice como desejava; porém, faz parte da política enquanto processo de alianças.

. A vida segue!

. É necessário reconstruir muitos sonhos nessa vida…

. Já dizia o Salomão:

. “O homem faz muitos planos, mas a resposta vem de Deus”.

. Já dizia o Paulo, o apostolo dos gentios:

. “O bem que quero fazer não consigo, o mal que não quero fazer, esse eu faço”.

. A gasolina vai baixar, a comida vai baixar… tudo vai baixar!

. Bom dia!