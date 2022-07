Entidades realizam primeiro arraial beneficente no Lago do Amor

O delegado da Polícia de Sena Madureira, Marcos Franck abriu inquérito para investigar possíveis crimes praticados pelo fazendeiro Amair Feijoli da Cunha, conhecido em todo Brasil por seu envolvimento na execução da missionária Dorothy Stang, em Anupu, no Estado do Pará, em 2005.

Ele foi condenado a 18 anos de prisão por sua participação no crime, com a acusação de ter sido o contratante dos pistoleiros responsáveis pela execução.

No início desta semana, com o intuito de investigar conflitos agrários, grilagens de terras, ameaças e uma tentativa de homicídio, investigadores da Delegacia Geral do município, em conjunto com a Coordenação de Recursos Especiais (CORE) fizeram uma operação no Ramal do Cassirian, na BR-364, tendo como alvo principal a fazenda de propriedade de Amair.

No local, foram feitos várias buscas e aprendido 3 armas de fogo, munições, entre outros objetos. Quatro funcionários da fazenda foram detidos e levados para interrogatório. O homem e seu filho Patrick Coutinho, não foram encontrados no dia da ação.

De acordo com o delegado Marcos Frank, titular da Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, os próximos passos será interrogar pessoas que residem próximos da região. Por enquanto Feijoli está na condição de investigado.

O advogado Aires Dutra, que representa o suspeito, disse que ele vem sendo perseguido pelo seu envolvimento com a morte da missionária, crime pelo qual já foi julgado e cumpriu pena.

Quanto à suposta tentativa de homicídio, a ação teria ocorrido em legítima defesa, quando um homem agrediu e tentou matar o fazendeiro.