Subsídio da União a gratuidades do transporte coletivo poderá ter efeito direto em Rio Branco

O governo do Estado realizou nesta quinta-feira, 30, uma cerimônia de entrega das obras do complexo do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública do Estado do Acre (Cieps), em Rio Branco.

O total da obra e dia demais investimentos, custaram aos cofres públicos R$ 7,3 milhões – sendo recursos próprios e emenda de bancada. Além disso, Cameli e demais autoridades, fizeram a entrega de veículos e equipamentos de tecnologia – bem como realizou a certificação de militares.

Gladson Cameli – em seu pronunciamento, contou que vem trabalhando forte para o fortalecimento dos órgãos de segurança – com apoio da bancada federal e da Assembleia Legislativa do Estado (Aleac). “Não faço nada sem o apoio dos órgãos de controle e dos parlamentares”, comentou.

Cameli agradeceu ao trabalho do Detran que deve beneficiar quase 900 mil habitantes. “Gratidão Taynara”, declarou.

O secretário de segurança, coronel Paulo César, fez agradecimentos pontuais ao governo – que vem realizando investimentos primordiais na segurança dos servidores e operacionais. “Nunca antes houve tantos investimentos. O Detran nunca havia passado recursos ao governo”, ressaltou.

O diretor operacional da Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sejusp), coronel da Polícia Militar, Ulysses Araújo, fez elogios ao governador Gladson Cameli pela atuação no melhoramento da segurança no Acre. Araújo, relembrou ainda que o governo recebeu um estado sucateado. “Recebemos um estado e capital mais violenta do país. Hoje temos um efeito mais eficiente. Evoluímos na questão da tecnologia. Antes nunca recebemos tanta informação e recursos. Isso é fruto de uma atenção desde o presidente Bolsonaro, do governador Gladson Cameli e do secretário Paulo César”, comentou.

Durante a cerimônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o governo fez o lançamento do aplicativo do órgão para Smartphones, no qual o usuário poderá emitir débitos, consultar pontuação, imprimir o documento ou comunicar a venda de seu veículo. A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, falou da felicidade em participar do desenvolvimento tecnológico do órgão no Acre. “Mais de 70% dos serviços vão estar mais perto das pessoas. É mais um avanço no Detran, onde desde de 2019 estamos tendo avanços”, afirmou.

Taynara anunciou o repasse de R$ 10 milhões – oriundos de arrecadação do Detran para a segurança pública – sendo R$ 7 milhões para a Sejusp e R$ 3 milhões para a Polícia Militar – para fardamento dos militares. “O Detran não só arrecada, mas é um parceiro essencial para a população”, encerrou.