Pré-candidata a vice de Gladson, Márcia Bittar agradece união em torno da chapa majoritária

A pré-candidata a vice de Gladson Cameli (Progressistas), Márcia Bittar (PL), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para agradecer a escolha feita pelos partidos aliados e pelo próprio chefe do executivo para compor a chapa majoritária no pleito eleitoral deste ano.

De acordo com a ex-esposa do senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil), o momento é de unir forças em prol da reeleição de Cameli. “O momento é de celebrar a união de forças políticas em prol do nosso governador Gladson Cameli, um líder que realmente se preocupa com as pessoas sofridas do nosso Estado, que enfrentou com coragem a pandemia e está pavimentando um futuro de paz, crescimento econômico e bem-estar. Agradeço e celebramos a união das forças e partidos que nos apoiam e o fim das contendas selando a parceria que visa o bem do Acre”, declarou.

Bittar avisou que não deverá dificultar a governabilidade de Gladson, caso a chapa majoritária saia vitoriosa nas eleições. “A minha nova missão é contribuir para o trabalho árduo do nosso governador em promover o desenvolvimento do Acre. Seremos soldados.

O governador Gladson terá sempre a nossa fidelidade e a nossa força. O momento é de trabalhar intensamente para pavimentar caminhos. Seguimos em frente e sempre ouvindo as demandas do povo e pedindo a benção do nosso Deus”, escreveu Márcia.

A pré-candidata fez questão de agradecer o apoio da população enquanto esteve pré-candidata ao senado da República “Agradeço a Deus o êxito de nossa caminhada e dos maravilhosos momentos que tivemos juntos aos acreanos dos nossos 22 municípios. Sem Ele nada podemos. Somos gratos a parceria das Igrejas na defesa intransigente dos princípios cristãos”, ressaltou.