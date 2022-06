Gladson pode chutar o pau da barraca!

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) já demonstrou que sob pressão chuta o pau da barraca sem medir as consequências políticas a curto prazo. Foi assim com o vice Rocha, com o MDB, Flaviano Melo, com o senador Sérgio Petecão, com a deputada Vanda Milani e seu grupo político, além de outras lideranças de menor calibre. O Gladson tem um limite que ele impôs a si. Não fica nas cordas levando pancada muito tempo dos “aliados”.

No momento, a tentativa de empurrar um vice para ele goela abaixo (seja de que grupo for) está lhe esquentando o juízo. Como se diz no popular: O pé da lata. Ele não vai suportar por muito tempo o jogo, já que está decidido em seu coração que o vice é uma escolha muito particular e pessoal.

Gladson também sabe com clareza a importância do vice em um eventual segundo mandato. Ele vai entregar o estado nas mãos desse vice e de seu grupo político para coroar a carreira voltando para o Senado. Portanto, além de pensar nele, na sua reeleição, tem o dever de pensar no Acre e nos acreanos. Não é tão simples assim. O seu tio, o ex-governador Orleir Cameli, passou pelas mesmas dificuldades. Todavia, Orleir era Orleir; o Gladson é o Gladson. Porém, nenhum deles trepa em árvore como onça acuada por cachorros de caça no mato. É só lembrar quem sucedeu Orleir…

“Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover-se a si mesmo”. (Platão)

. O angu para a definição do vice na chapa do governador Gladson Cameli virou um angu de caroço duro de roer.

. A disputa pela vaga do Senado até saiu da pauta.

. Gladson pode ter vários candidatos ao Senado lhe apoiando, vice só cabe um; é diferente da Assembleia que tem até o 4º ou 5º vice.

. É um que saqueia o MEC, é outro que assedia mulheres …

. As mulheres vão decidir essa eleição, anotem!

. Enquanto o pau canta, o senador Sérgio Petecão anda embrenhado nas matas com o Solino Mattos.

. O pastor Bezerrinha fica em casa orando e o Montana Jack fazendo raiva por aí.

. A Covid-19 está explodindo!

. Cuidado com festas e aglomerações, o barqueiro lhe espera!

. Não sabe quem é o “barqueiro”?

. Pesquisa no google!

. O derrame de dinheiro em alguns municípios por candidatos nestas eleições já é uma realidade; ainda bem que tem núcleos do MP em cada município, PF também!

. Pesa sobre os ombros do governador Gladson Cameli os destino do Acre nestas eleições, o que fará?

. O ex-prefeito Marcus Alexandre está totalmente equivocado em seu desabafo, jamais se elegeria sozinho na chapa.

. A maioria absoluta dos seus votos estão na capital, não precisa ficar confuso!

