Marcus Alexandre: “Não sou prioridade no PT”

É DE EUFORIA o sentimento da deputada federal Jéssica Sales (MDB), foto, com os resultados favoráveis dos exames sobre o tratamento a que se submete sobre um câncer na mama. Como médica oncologista, Jéssica melhor do que ninguém conhece os protocolos médicos da doença. Tirar os dois seios está dentro desse protocolo como prevenção.

Segundo o seu pai, ex-prefeito Vagner Sales, disse ontem ao BLOG, ela já comunicou à família que estará apta para entrar na campanha a partir das convenções regionais de julho. Para Vagner, o foco da campanha da filha será o Alto Acre, onde já está amarrando alianças, já que no Vale do Juruá, ela sempre aparece disparada em todas as pesquisas. A permanência da deputada federal Jéssica Sales (MDB) na disputa, só reforça a tese de que teremos uma eleição ao Senado sem um franco favorito.

PRINCÍPIO JORNALÍSTICO

TENHO POR PRINCÍPIO somente dar uma notícia no BLOG de um fato político como sendo definitivo, quando alguém faz uma declaração que não seja com reserva. E, para não fugir da realidade, não ouvi nenhuma declaração pública e nem em privado do governador Gladson Cameli de que, ele já tinha escolhido a Márcia Bittar (PL) como a sua vice. Pelo contrário, o que ouvi é que não aceitará indicação política. Alguém pode até ter escutado; mas eu, não. Por isso, não tenho nenhuma certeza de que o fato foi consumado. Exatamente por isso, não endosso a especulação. Prefiro aguardar o Gladson Cameli falar de viva voz qual será este nome. Até lá, me reservo ao direito de aguardar o desenrolar dos fatos para então publicar.

COM FATOS NÃO SE BRIGA

“A MÁRCIA BITTAR, foi convidada para ser a candidata a vice-governadora”? “Não! O espaço é para o Senado”. Não me perguntem quem é o autor da resposta ontem á noite ao BLOG. Não direi. Conversa informal não se revela.

OUTRO EPISÓDIO

O CELULAR toca. No outro lado da linha, uma das mais importantes figuras da oposição. Me perguntou: “A Márcia Bittar será a vice do Gladson”? Minha resposta: “Não sei, não ouvi isso nem do Gladson e nem do Márcio Bittar. Só falo com certeza o que ouço”. Complementou: “Se você confirmasse, eu já ia começar a comemorar.”

JOGO COM AS INFORMAÇÕES

NÃO ESTOU desmentindo ninguém. Me atenho ao que ouvi. E pelo que ouvi ontem, foi que não aconteceu essa decisão, e que o Gladson continua firme de não abrir mão do vice ser indicação pessoal e não política, como me falou. O que dizer disso tudo: Nada está resolvido na vice.

REAÇÃO EM CADEIA

O QUE POSSO afirmar é que houve uma reação em cadeia, principalmente, de lideranças do PP; e, também de outros partidos, junto ao governador, contra a hipotética escolha. Será uma novela de muitos capítulos.

COMO SÃO TOMÉ

NESTA briga pelo espaço de vice na chapa do governador Gladson Cameli; tenho uma posição de cautela, a experiência no jornalismo me ensinou isso. Pode ser a Márcia Bittar, a Socorro Neri, o Rômulo Grandidier, e Alysson Bestene, ou o Chicó, mas só vou crer quem for o escolhido, quando o governador convocar uma coletiva e anunciar. Antes disso a dúvida vai bailar no ar.

NÃO VOU ENGORDAR

NÃO vou engordar nenhuma das especulações em pauta.

NÃO PODE MAIS ESTICAR

NUMA avaliação real, caso o governador Gladson não resolva logo esta situação, a cada dia a confusão vai aumentando. O que pode causar polêmica, se resolve logo. Até porque todos os interessados estão lotados de cargos no governo. Não vão romper nunca com o poder.

MUDANDO DE PROSA

O MDB nem admite discutir uma aliança com o governo. Está fechado nas candidaturas da Mara Rocha (MDB) ao governo e da Jéssica Sales (MDB) para o Senado.

TUDO MUITO SIMPLES

DISCUSSÃO tosca entre os dirigentes do sistema de saúde do estado e do município, sobre de quem é a culpa pelo PS apresentar problemas no atendimento aos pacientes. Cada um faça a sua parte, a população agradece. A troca de farpas não vai resolver nada.

SEM COMANDO

ATÉ O MOMENTO o PP está sem comando, no estado. Depois que venceu o mandato da senadora Mailza Gomes (PP) na presidência, a direção nacional não resolveu a disputa entre o grupo do Gladson e da Mailza. O PP virou casa da mãe Joana, tudo mundo fala e ninguém manda.

TREINO É TREINO…

TUDO o que está acontecendo até aqui sobre a luta para sedimentar as candidaturas ao Governo, a Vice e ao Senado; nos partidos, são apenas meros treinos. O jogo começa depois das convenções regionais de julho. Na política, como no futebol, treino é treino, jogo é jogo.

NOMES DO JURUÁ

DEPUTADA Antônia Sales (MDB), deputado Nicolau Junior (PP), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), deputada federal Jéssica Sales (MDB), deputada Maria Antônia (PP), Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS), ex-prefeito Zezinho Barbary (PP), ex-prefeito Clodoaldo (PP); ex-prefeito Isaac Piyãko (PSD), Ralf Fernandes, são nomes que estarão disputando vagas nos parlamentos estadual e federal, brigando pelos votos do Vale do Juruá.

CHAPA DA PESADA

UMA DAS DISPUTAS mais ferrenhas por vagas na Assembleia Legislativa deve acontecer na chapa do PP, que tem nomes de muita densidade eleitoral, como os deputados José Bestene, Gerlén Diniz, Nicolau Junior, Maria Antonia e Manoel Moraes. Não creio na eleição de todos. Difícil apontar quem vai pegar a balsa.

NÃO VAI RECUAR

O PDT vai ter que se conformar, a decisão fechada da vereadora Michelle Melo (PDT) não é disputar um mandato na Câmara Federal, mas de deputada estadual.

SEMANA DECISIVA

A SEMANA que se inicia será muito conturbada, por conta do episódio da escolha do nome para vice na chapa do governador Gladson. Pode acontecer tudo, ou nada.

FRASE MARCANTE

“Se cuidarmos do hoje, Deus cuidará do amanhã”. Mahatma Gandhi.

BOM DOMINGO!