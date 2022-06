Jorge Viana, senado ou governo… eis a questão!

O ex-governador Jorge Viana (PT) provavelmente vai disputar o Senado. Com a base do governo estraçalhada nesse campo, avalia-se que sua eleição seria bem mais cômoda, mesmo sabendo que o risco que corre o pau como o machado, ou seja, ele pode vir a perder para uma Jéssica, Alan, Márcia, Mailza, Vanda ou Sanderson Moura. É improvável, mas acontece. Jorge Viana é primeiro colocado em todas as pesquisas, mas cada eleição é uma eleição diferente. O resultado só depois que as urnas forem abertas oficialmente.

Porém, a Federação PT, PC do B e PV ainda avalia as chances de Jorge Viana disputar o governo com a mudança de cenário onde o jogo é difícil. O PT só tem o nome, o legado de 20 anos de gestão no estado, 16 na prefeitura da capital e outras mais pelo interior. Ciente, Viana espera a movimentação dos adversários para mudar de raia do Senado para o governo, onde as chances são bem menores mesmo ele sendo o segundo colocado nas pesquisas. Todavia, não descarta, razão pela qual o PT não oficializa o apoio ao parceiro do PSB, Jenilson Leite. É um jogo de paciência.

O governador Gladson Cameli, por exemplo, tem o nome, carisma, lidera pesquisas e detém a máquina do estado, várias prefeituras do interior e uma boa base na Aleac. O PT já teve tudo isso, mas perdeu. O Senador Petecão tem a prefeitura da capital, várias eleições como sendo o senador mais votado do Acre, Mara Rocha tem o MDB, a mais votada na última eleição e seu bom desempenho como deputada federal. Jenilson Leite está iniciando sua trajetória com propostas inovadoras. Apesar de tudo isso, o PT ainda sonha em voltar ao Palácio. Mas sabe que se perder o Senado, perde muito.

“Tenho paciência e penso: todo o mal traz consigo algum bem”. (Ludwig van Beethoven)

. A direção do PT pretende tratar da infidelidade dos prefeitos eleitos pelo partido depois das eleições.

. Por enquanto, fica na gaveta!

. O PT sabe que não tem nenhuma força para emparedar os que se elegeram pelo partido, mas o abandonaram quando mais precisava.

. Nesses casos, a paciência é virtude e não preguiça.

. Só quem pode pacificar as relações na disputa pelo vice dentro do PROGRESSISTA é o Papa.

. Talvez nem ele, a disputa é de poder!

. Uma de suas propriedades é a cobiça que deixa a pessoa cega, doida e valente.

. Alysson Bestene, Socorro Neri, Rômulo Grandidier, Márcia Bittar…

. Muitos querem se eleger deputado estadual ou federal para uma blindagem, sei não ó.

. A empresa Rico mostrou as garras e os dentes afiados!

. E agora, José?

. Quem diz que vice não precisa ser uma boa escolha se engana redondamente;

. A Dona Linda Cameli sabe o que diz, não se enganem!

. O vice de Gladson na chapa poderá ser o governador em 2026 quando ele se afastar para disputar o Senado.

. Se vencer a reeleição, é claro!

. Bom dia!