Crédito suplementar de quase R$ 33 milhões para o Saerb é aprovado

O médico Fabrício Lemos publicou em uma rede social nesta quarta-feira, 29, que Brasiléia sofre um novo surto de Covid-19.

De acordo com o profissional os números não estariam sendo divulgados e citou como provável motivo o carnaval fora de época que acontece no município no próximo final de semana como parte das comemorações do aniversário de Brasiléia que acontece no dia 3 de julho.

O ac24horas procurou a prefeitura de Brasiléia e falou com o secretário municipal de saúde, Francelio Barbosa, que negou que os casos tenham aumentado. “Essa informação publicada por esse médico em que o município está em surto não condiz com a verdade. Primeiro, esse profissional nunca fez contato com nenhuma autoridade sanitária do município. Segundo, jamais nem o estado e nem o município seriam negligentes e irresponsáveis de omitir uma informação tão grave . Trata-se de alguém querendo chamar a atenção da mídia. Só para se ter uma ideia o setor de Covid-19 do Hospital Regional se encontra fechado”, disse.

O secretário informou que desde a última segunda-feira, 27, foram registrados 5 casos de Covid-19 no município.