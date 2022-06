Comissão aprova pagamento extra a temporários do Detran e Saneacre

Uma colisão entre um carro modelo Ford Ka e uma motocicleta Honda 160, tirou a vida de um motociclista ainda não identificado e deixou o motorista Patrick Teixeira de Lima, de 28 anos, ferido na manhã desta quarta-feira, 29, no km 32 da BR-364, nas proximidades da ponte do Iquiri.

De acordo com informações do perito Haley Vilas Boas, o condutor da motocicleta Honda Titan 160 Fan, de cor preta, placa QLU-2728, trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando ao tentar fazer a conversão a esquerda para tentar entrar no ramal Iquiri, o motorista do veículo Ford Ka, de cor branca, placa QUY-2158 (Patrick) que trafegava no mesmo sentido colidiu violentamente contra a moto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado a uma distância de aproximadamente 20 metros, sofreu fraturas pelo corpo e caiu desmaiado.

Já o motorista do carro Ford KA, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou às margens da BR-364 em uma área de mata.

Populares que passavam na BR acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, o motociclista já se encontrava sem vida. Foi prestado os primeiros atendimentos a Patrick Teixeira que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A motocicleta foi levada por um guincho ao pátio da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF).