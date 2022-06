Brasil lança nova campanha para desfazer fake news e incentivar vacinação

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com atuação no Acre e Rondônia, aprovou nesta terça-feira, 28, a realização do concurso público para a contratação de analistas judiciários, oficiais de justiça e técnicos, de nível médio e superior.

Na Sessão Administrativa, foi escolhido a comissão que cuidará de todos os trâmites do certame, tendo como primeira missão a contratação da banca examinadora. Presidida pela desembargadora Maria Cesarineide, a ação contou com a presença de vários representantes e servidores do órgão.

Os cargos disputados serão para a área administrativa e judiciária, com ou sem especialidade, apoio em Tecnologia de Informação, avaliador federal e técnico GT da Informação.

Com o aval do Pleno e a autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o TRT14 deve agilizar os preparativos para o lançamento do edital. A entidade deseja realizar o concurso ainda este ano ou no começo de 2023.