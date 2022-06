Tempo será seco e ensolarado com noite amena nesta terça-feira no Acre

Ao receber a solicitação de uma nova ligação de energia em uma residência ou comércio, a Energisa avalia a demanda daquela unidade consumidora para ver se é compatível com a rede elétrica atual ou se há necessidade de trocar de transformador, por exemplo.

Agora, imagine essa mesma região daqui a cinco anos. Ela passará por muitas transformações: haverá novas construções, o número de clientes aumentará e, consequentemente, a demanda por energia também vai crescer. Dessa forma, a rede elétrica precisará ser repensada para atender a demanda e evitar problemas como sobrecarga de energia.

A Energisa reforça que é importante sempre atualizar a declaração de carga da sua unidade consumidora quando você elevar o seu consumo ao adquirir novos equipamentos, como geladeira, freezer ou ar-condicionado.

Sempre que houver aumento considerável de carga nas residências, importante chamar um profissional habilitado para fazer o levantamento e com essa informação em mão, entrar em contato com os canais de atendimento.

“E se for necessário, a depender da alteração do nível da alteração, solicitar o serviço de aumento de carga, a partir daí a nossa equipe irá preparar a rede elétrica para atender a sua nova demanda de energia. Essa informação possibilita que a Energisa verifique o dimensionamento do transformador e faça as melhorias necessárias na rede elétrica antes do cliente sofrer com qualquer problema”, o gerente de Operação da Energisa Acre, Anderson Rodrigues.

Quando a declaração de carga é realizada de forma parcial ou incorreta, a concessionária não consegue dimensionar a rede de distribuição necessária para o fornecimento de energia, ou seja, não saberá quando o transformador ou a rede estarão sobrecarregados.

Confira as dicas

– Sempre que for solicitar uma ligação nova, faça a declaração da carga a ser atendida (quantidade de lâmpadas, equipamentos eletrodomésticos, tomadas, etc.), assim a Energisa irá definir a categoria do padrão de entrada;

– É importante informar corretamente quando houver aumento no consumo de energia ao adquirir novos equipamentos, como geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado;

– Contrate profissionais habilitados para projetar e construir as instalações elétricas internas.

Com informações da assessoria da Energisa.