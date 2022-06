Provas do concurso da saúde serão aplicadas em 10 cidades do Acre

A Secretaria de Planejamento e a Polícia Civil fizeram por meio do Diário Oficial desta terça-feira, 28, a convocação de novos aprovados no último concurso para para matrícula na Academia de Polícia Civil. Entre os convocados estão 11 agentes de polícia, 5 delegados e 5 escrivães.

De acordo com a publicação, a data de matrícula vai de 04 a 12 de julho de 2022, das 7h30min às 13h, na Coordenação da ACADEPOL, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança – CIEPS localizado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

Será aceita a matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, com poderes expressos para a realização da matrícula no Curso de Formação, acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e de apresentação do documento de identidade original do procurador. Somente serão admitidas as matrículas no Curso de Formação Policial dos candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições dos cargos, apresentarem documento de identidade em bom estado de conservação, bem como apresentarem original e cópia da documentação que consta na página 28 do Diário Oficial.

O Curso de Formação Policial terá carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas-aula, podendo ser realizado em dia útil ou não, sendo integral nos dias úteis e em qualquer turno nos feriados e finais de semana, a critério da Polícia Civil.