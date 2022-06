Policiais do GIRO apreendem adolescente com drogas no Parque das Palmeiras

Uma nova onda de ar polar chega ao Acre nesta quarta-feira, 29, deixando o dia ventilado, com rajadas que podem passar de 30km/h, em alguns pontos. Os termômetros devem ficar abaixo dos 30ºC, no leste e sul do Estado.

Além disso, a massa de ar deixará os dias ainda mais secos e ensolarados, com poucas chances de chuvas, mas com noites amenas, até a próxima sexta-feira, 1 de julho.

Segundo o portal O Tempo Aqui, durante o amanhecer de quinta e sexta-feira, as temperaturas mínimas ficam entre 16 e 19ºC, em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e demais municípios do leste e do sul acreano. No centro e no vale do Juruá, as mínimas vão oscilar entre 19 e 21ºC.

A umidade relativa do ar poderá ter mínimas que variam entre 25% e 35%, principalmente nas regiões próximas a capital. Um alerta para a saúde humana deve ser priorizado caso fique a baixo de 30%, com a necessidade de se ingerir muito líquido.