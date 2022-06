Parceria entre Rodrigues Alves e Energisa garante R$ 400 mil em troca de lâmpadas no município

Neste Sábado, 25, a prefeitura de Porto Walter completou 30 anos de emancipação política com R$ 4,5 milhões em investimentos com entregas de obras equipamentos e maquinários agrícolas.

O governador Gladson Cameli e o prefeito César Andrade assinaram um convênio no valor de R$ 1,5 milhão para a abertura da estrada que ligará o município com Rodrigues Alves. O outro convênio é para a recuperação das escolas rurais no Rio Cruzeiro do Vale.

O prefeito externou gratidão pelas parcerias com o Governo do Acre, que resultam em avanços para o município.

“Bons frutos estão e ainda serão colhidos na parceria entre prefeitura e governo afinal o bem coletivo é o que deve nos mover”, enfatiza César Andrade.

Inaugurações e entregas

Marcando o aniversário de 30 anos do município o prefeito César Andrade, inaugurou com o governador Gladson Cameli e demais autoridades, uma escola e uma Concha Acústica.

A Concha Acústica José Edilson de Amaral foi erguida com recursos destinados pelo deputado Federal Flaviano Melo . Outra relevante inauguração foi da Escola de Ensino Fundamental Dulcilene Pedroza Barbary, construída com recursos do Senador Sérgio Petecão.

E cerca de R$3 milhões em recursos destinados por parlamentares foram aplicados na compra de maquinários e equipamentos agrícolas como a retroescavadeira e uma moto, 1 pá carregadeira, 1 caminhonete , 4 canoas de alumínio motorizadas e 1 uma lancha, entregues oficialmente na solenidade de aniversário.

“São equipamentos que visam melhorar a vida de quem precisa, tanto na zona rural quanto urbana”, pontua o prefeito César Andrade.

O governo do Acre por meio do escritório local da SEPA beneficiou 54 seringueiros com entregas de kits completos para extração do látex

A secretaria de Estado de Saúde beneficiou moradores com necessidades especiais com cadeiras de rodas e de banho.

Presentes no evento, o Governador Gladson Cameli, o Presidente da Assembleia Nicolau Júnior, os deputados estaduais Luiz Gonzaga e Chico Viga, os Deputados Federais, Jesus Sérgio e Alan Rick, parabenizaram o Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo pela gestão.