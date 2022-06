“Operação Rifa Márcia” está a todo vapor no Palácio Rio Branco

A pré-candidata ao senado ou a vice do governadora de Gladson Cameli na chapa de reeleição, Márcia Bittar (PL), poderá ficar de fora da disputa dos dois cargos majoritários. Um movimento composto por membros do Palácio Rio Branco, próximo ao governador, pôs em execução nos últimos dias a “Operação Rifa Márcia”. Esse ato contaria inclusive com anuência de pessoas próximas a ex-mulher do senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil).

LEIA MAIS: Após Bittar jantar com o MDB, Gladson abraça senador e diz que Márcia poderá ser vice em chapa

“Será que o senador Márcio Bittar quer mesmo que ela, que é ex-esposa, seja vice do Gladson ou senadora? Tem certeza?” , perguntou um interlocutor próximo ao governador.

Em agenda em Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, questionado sobre o nome de Márcia como vice, o governador Gladson Cameli, disse que o PL, do presidente Bolsonaro, com certeza estará na chapa majoritária.

Cameli e Bittar trocaram abraços e elogios nas agendas de Cruzeiro. Bittar fez questão de dizer que o governador mandou buscar ele e o senador Eduardo Veloso, para a agenda no Juruá. O senador licenciado foi o autor da emenda de Alargamento da Rodovia AC-405, cuja Ordem de Serviço foi assinada em Cruzeiro nesta segunda.

Sobre a possibilidade dele mesmo ser candidato ao governo e de sua ex-mulher ser vice de Cameli, Bittar disse ao ac24horas que “estes assuntos são apenas meu e do Gladson. Não vou falar disso”.