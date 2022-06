OCA realiza ação de vacinação de Covid-19, Influenza e Tríplice Viral nesta terça-feira

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) da Polícia Militar do Acre (PMAC) inicia em julho o planejamento Itinerante que pretende atuar em vários municípios no interior do Acre.

Neste semestre, as atividades que voltaram a ser realizadas presencialmente nas salas de aula da rede pública e privada de Rio Branco, após o período de pandemia da Covid-19, serão intensificadas e chegarão nas outras cidades do Estado.

Diferente do modelo tradicional, onde as lições são divididas em dez semanas, com um encontro semanal e a formatura, no projeto itinerante, os dez encontros acontecerão todos em uma semana, sendo oferecidas duas lições por dia.

A primeira cidade atendida será Feijó, entre 11 a 18 de julho, e depois Tarauacá e Mâncio Lima. Em agosto, o Proerd Itinerante passa por Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Na região do Juruá, a equipe contará com apoio de instrutores locais.

Além disso, a iniciativa é realizada em parceria com as prefeituras municipais, que oferecerão a logística necessária para os profissionais, que sairão da capital para levar o programa educacional ao interior.

“O projeto tem a importância no sentido de atender as necessidades dos municípios nos quais estamos realizando as visitas, e também cumprir um papel fundamental, que é a realização desse programa no interior, por parte da Polícia Militar, suprindo a demanda de instrutores nesses locais”, disse o tenente João Jácome.