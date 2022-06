Prefeitura de Brasiléia realiza II Edição do Sabad’Arte

O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, falou do lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições deste ano – que ocorre em outubro.

O empresário falou de política e elogiou a chapa de deputado federal do Partido Progressistas e o governador Gladson Cameli pela atuação na pandemia e deixou claro seu apoio à reeleição do presidente da República Jair Bolsonaro (PL). “Sou a favor de quem tiver uma política de recuperação econômica do país. Como deputado vou sentar com qualquer que seja esse presidente. Tem coisas positivas dentro do mandato do Bolsonaro. Não vejo polarização e eleição definida. Eu sou Bolsonaro”, garantiu.

O empresário disse que o objetivo é lutar não só pela classe empresarial, mas pelos pequenos produtores e microempreendedores. Adriano lembrou que sua candidatura foi provocada pelo próprio governador Gladson Cameli e as instituições competentes do estado. “Estamos saindo com uma proposta boa e, desta vez, representando não só o setor empresarial, mas todo o setor produtivo”, declarou.

José contou ainda que um dos gargalos a ser enfrentado na esfera pública é mudar o rótulo de “economia fraca”, existente no Acre. Outro fator primordial para colocar seu nome novamente na disputa eleitoral foi os desafios enfrentados pelo segmento empresarial na crise da pandemia mundial da Covid-19 – iniciada em 2020. “Tivemos situações da segurança vigiar os empresários, mas era o desespero que falava mais alto. Então, precisamos estar unidos e a pandemia nos mostrou isso”.

Outro ponto abordado pelo presidente licenciado da Fieac, é a geração de emprego no Acre. Segundo ele, com a área da construção civil patinando, é necessário políticas que incentivem a geração de empregos. “Temos conteúdo e experiência para recuperar a economia. Quem for se colocar nessa disputa tem que pensar na economia sim”, comentou.

Adriano também teceu críticas à política de desenvolvimento do Acre que, em sua opinião, não conseguiu evoluir para atrair novas empresas nacionais e multinacionais. “Falta Infraestrutura, matriz enérgica. Ninguém vem para perder dinheiro aqui. Como vamos atrair empresas, se não temos matéria prima?”, argumentou.

O empresário lembrou que o governo cometeu uma falha nesses quase 4 anos de gestão, a não construção de moradias populares. “Faltou um projeto social. Temos um projeto a nível dos municípios para que as pessoas enxerguem as moradias. O déficit habitacional se restringe a uma grande parcela da sociedade”.

Adriano falou que é favorável também ao projeto da estrada de Pucallpa que deve ligar o Acre ao Peru, segundo ele, o corredor é necessário para expandir o desenvolvimento econômico. “É uma oportunidade que não devemos deixar passar. É bom que haja uma empatia com a população de Cruzeiro do Sul que paga um preço alto. Tenho certeza que o investimento se paga ao longo do tempo”, ressaltou.

Assista a entrevista: