“Crianças estão morrendo e o governo não faz nada”, diz Petecão

O prefeito de Epitaciolândia, Delegado Sérgio Lopes, foi às redes sociais na última sexta-feira (24) protestar contra a determinação da Secretaria de Segurança do Acre para que o secretário de Saúde daquele município, Sérgio Mesquita, cedido à prefeitura da cidade fronteiriça desde o começo da atual gestão municipal, retorne ao seu órgão de origem.

Por meio de um vídeo, o gestor municipal argumenta que Mesquita vem fazendo um excelente trabalho em Epitaciolândia, tendo tirado o município da penúltima para a segunda posição do Acre com base nos dados do Previne Brasil, programa criado pelo governo Bolsonaro para aumentar o acesso e o atendimento nas unidades de saúde do Brasil.

Sérgio Lopes atribui a medida da Sejusp a mais um ato de perseguição e represália do governo do estado à prefeitura de Epitaciolândia, segundo ele, motivada por questões político-eleitoreiras. Ele citou como ação semelhante a retirada de máquinas que estavam à disposição do município para serviços de recuperação de ramais, ocorrida há pouco tempo.

“Estou aqui para falar de mais um ato de perseguição do excelentíssimo senhor governador Gladson Cameli. Se não bastasse a retirada de máquinas que foram compradas com emenda parlamentares para serem repassadas aos municípios, agora recebemos a notícia de que iriam tirar o nosso secretário Sérgio Mesquita”, diz o prefeito.

Sérgio Mesquita é agente de Polícia Civil e foi cedido para o município de Epitaciolândia desde o início da gestão Sérgio Lopes, onde foi nomeado secretário municipal de Saúde. A notícia de sua solicitação pelo governo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no fim de semana na fronteira, depois de o prefeito reagir à medida.

Na notificação encaminhada ao servidor pela Coordenadoria de Recursos Humanos está claro que a prefeitura de Epitaciolândia pediu a prorrogação do prazo de cessão de Mesquita, mas o requerimento não foi deferido. No mesmo documento, é determinada a imediata apresentação do agente à Delegacia de Polícia da cidade para retornar às atividades.

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Sejusp, que comunicou ainda não ter conhecimento do vídeo divulgado pelo prefeito. Assim que houver uma manifestação do governo a respeito do assunto, esta matéria será atualizada com a outra versão dos fatos narrados pelo prefeito no vídeo que pode ser visualizado a seguir.

Veja o vídeo: